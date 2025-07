Lords of the Fallen non ha ancora recuperato i costi di sviluppo, nonostante superi i 5,5 milioni di giocatori

La notizia viene data in una luce molto positiva da un CEO decisamente soddisfatto, ma fa anche capire come un tale successo ancora non basti per coprire interamente i costi, evidentemente, considerando che il break even è il momento in cui un prodotto ha coperto tutti i costi di produzione e inizia a generare profitti.

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia di un grande risultato raggiunto da Lords of the Fallen , che ha recentemente superato i 5,5 milioni di giocatori , eppure sembra che il titolo non sia ancora riuscito a recuperare del tutto i costi di sviluppo e marketing.

Il paradosso della moderna industria videoludica

A quanto pare, nonostante il raggiungimento di 5,5 milioni di giocatori, Lords of the Fallen non ha ancora iniziato a generare profitti, sebbene il punto di pareggio potrebbe essere stato raggiunto proprio in questi giorni, considerando il messaggio del CEO.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La questione fa ancora più impressione se si pensa che Lords of the Fallen è considerato come una produzione di dimensione intermedia tra un tripla A e un AA, ovvero non raggiunge le dimensioni colossali di altri titoli, dunque i suoi costi dovrebbero essere un po' più contenuti.

Nonostante sia considerato uno dei giochi migliori e di maggior successo tra i souls-like non di FromSoftware, il percorso che ha dovuto affrontare non è stato comunque facile, ed economicamente si presenta come un titolo dalla gestione complicata.

Ci sono comunque alcuni aspetti da chiarire: i costi di produzione di Lords of the Fallen non sono stati esplicitati in maniera chiara, ma secondo un report del 2023 dovrebbero ammontare a circa 77 milioni di dollari (281 milioni di PLN, gli złoty polacchi), dunque la cifra dei 5,5 milioni di giocatori potrebbe essere distante dalle vendite effettive.

Considerando il prezzo di 60$ o 70€, il gioco potrebbe non avere ancora raggiunto i 2,5 milioni di copie vendute, attediamo eventuali delucidazioni sulla questione, anche perché bisogna prendere in considerazione anche i costi di gestione post-lancio, considerando il lungo supporto assicurato dagli sviluppatori.

Nel frattempo, rimaniamo anche in attesa di informazioni sull'annunciato Lords of the Fallen 2.