Lanciata la versione 2.0 di Lords of the Fallen, con la modalità cooperativa online e tante altre novità

Lanciato nel 2023, Lords of the Fallen è un soulslike molto amato dalla comunità, che oltretutto è stato supportato in modo eccezionale da CI Games, con più di 50 aggiornamenti gratuiti. Ora è arrivato il momento della versione finale, la 2.0 , lanciata oggi a sorpresa con un video che spiega l'enorme mole di contenuti aggiunta all'esperienza, sempre in forma gratuita.

Tutte le novità

Mentre proseguono i lavori sul seguito, Lords of the Fallen è stato arricchito con la modalità cooperativa online, che consente di condividere la progressione e di giocare in cross-play tra le diverse piattaforme (PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5).

Di base, giocando in cooperativa, i giocatori manterranno i loro progressi a determinate condizioni, in modo da poter proseguire insieme l'avventura.

Introdotto anche il Free Friend's Pass, che consente di giocare insieme a degli amici che non possiedono il gioco, che abbiano almeno finito il tutorial gratuito.

Le novità della versione 2.0 sono in realtà anche molte altre, come una revisione del sistema di combattimento, basata su tutte le critiche ricevute, sopratutto quelle relative ai feedback degli attacchi. Modificati anche alcuni aspetti del sistema di controllo, per rendere l'esperienza più fluida e dare più libertà di movimento.

I ritocchi della versione 2.0 sono moltissimi e riguardano ogni aspetto del gioco, audio compreso. Interessante il focus del video sull'editor dei personaggi, che è stato migliorato per dare modo di creare dei personaggi più belli fisicamente.

La parte migliore, comunque, è la totale gratuità, che renderà piacevole anche rigiocarlo da chi lo ha già portato a termine.