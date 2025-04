Proteste per il prezzo di Mario Kart World nella chat del Direct dedicato

Oggi Nintendo ha trasmesso il Direct monografico di Mario Kart World , annunciato durante l'evento di presentazione di Nintendo Switch 2. I commentatori però non si sono concentrati molto sul gioco, quanto su di una richiesta in particolare: quella di abbassare il prezzo del gioco . Insomma, i riflessi delle polemiche sui prezzi annunciati da Nintendo per la sua nuova console e i primi giochi sono ancora fortissimi.

Polemiche a non finire

Come saprete, Nintendo ha annunciato che Mario Kart World costerà 80 euro in formato digitale e 90 euro in formato fisico. Naturalmente le reazioni del pubblico non sono state positive, visto soprattutto il rischio che altri editori seguano la stessa strada aumentando a loro volta i prezzi.

Dall'annuncio di Nintendo Switch 2, che di suo costerà di più di Nintendo Switch, non si è parlato praticamente d'altro.

Quindi non è stato poi troppo stupefacente vedere la chat riempirsi di persone che urlavano a Nintendo "DROP THE PRICE", ossia di ridurre il prezzo del gioco.

Come potete vedere nell'immagine pubblicata su X dal giornalista Tom Warren, c'è anche chi ha chiesto, con una certa ironia, di far salire il prezzo fino a 120 dollari. Comunque sia, il messaggio ci sembra abbastanza chiaro. Rimane da vedere se queste proteste si tradurranno in vendite minori per il gioco rispetto a quelle fatte da Mario Kart 8 Deluxe al lancio e per tutta la generazione di Nintendo Switch.