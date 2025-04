I Fantastici Quattro: Gli Inizi si mostra in un trailer ufficiale che svela anche Silver Surfer

Ricordiamo che la data di uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è fissata per il 25 luglio nelle sale di tutto il mondo, mettendo in scena una storia decisamente tradizionale ma caratterizzata da uno stile peculiare in questa nuova interpretazione.

È stato pubblicato oggi un trailer ufficiale per I Fantastici Quattro: Gli Inizi , il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che rilancia la versione cinematografica di uno dei più classici fumetti dell'editore, mostrando in questo caso anche il personaggio di Silver Surfer .

Il nuovo Silver Surfer di Julia Garner

Come da tradizione, nella storia i quattro subiscono una trasformazione in seguito all'esposizione ai raggi cosmici nello spazio e ognuno di loro assume dei poteri speciali: Reed Richards diventa così Mister Fantastic, con la capacità di allungare il corpo, Sue Storm diventa la Donna invisibile, in grado anche di generare campi di forza, Johnny Storm come Torcia Umana trasforma il corpo in fuoco ed è i grado di volare e Ben Grimm si ritrova con un corpo mastodontico, fortissimo e fatto di pietra, nel nuovo ruolo de La Cosa.

I quattro diventano in questo modo dei veri e propri super-eroi, protettori della Terra, ma una nuova e terribile minaccia sembra mettere in crisi anche i super-poteri del gruppo, con l'arrivo di Galactus, il Divoratore di Mondi, anticipato dall'apparizione del suo araldo, Silver Surfer.

Quest'ultimo si presenta in versione femminile in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, interpretato da Julia Garner, mostrandosi in questo trailer per la prima volta in forma ufficiale, dopo il primo trailer che ha annunciato la data di uscita del film.