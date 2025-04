ChatGPT introduce la Libreria Immagini: ora è più facile accedere ai contenuti visivi generati dall’IA

Oltre a offrire un modo per esplorare i contenuti già generati, la nuova interfaccia include anche un pulsante di accesso rapido per creare nuove immagini direttamente dalla stessa schermata, rendendo il processo ancora più fluido e accessibile.

OpenAI ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità per ChatGPT: una Libreria Immagini integrata, che permette agli utenti di gestire in modo rapido e intuitivo i contenuti visivi generati con l'intelligenza artificiale. La nuova sezione è visibile nella barra laterale di ChatGPT, sotto la voce "Library", e presenta una griglia visuale che raccoglie tutte le immagini precedentemente create.

Disponibilità graduale su tutte le piattaforme

La Libreria Immagini è in fase di rollout per tutti gli utenti Free, Plus e Pro, sia su mobile che su web. Attualmente, la funzione è già pienamente disponibile sull'app iOS, mentre alcuni utenti segnalano che l'accesso alla versione desktop non è ancora attivo. Tuttavia, OpenAI ha assicurato che il rilascio sarà completato nel corso dei prossimi giorni.

Questo aggiornamento risponde a una richiesta frequente da parte degli utenti che utilizzano ChatGPT non solo per generare testi, ma anche per creare immagini artistiche, concetti grafici o visual storytelling. La Libreria permette di navigare rapidamente tra le creazioni passate, individuare i progetti più riusciti o semplicemente tornare a una grafica particolarmente apprezzata.