Per l'attore di Halsin, in Baldur's Gate 3 non tutti i personaggi "hanno bisogno di farsi sbattere"

Il cast dei personaggi di Baldur's Gate 3 è sicuramente uno dei motivi per i quali il gioco è così amato. La possibilità di avere storie d'amore con ciascuno di loro ha stimolato moltissimo i giocatori. Larian di suo conosce il suo pubblico e più volte ha sottolineato questo aspetto, con tanti che hanno risposto in maniera molto positiva, arrivando anche a fare classifiche delle loro coppie preferite.

"Piccoli maniaci arrapati"

Così Dave Jones, il doppiatore di Halsin, il famoso personaggio che si trasforma in orso durante un coito, ha inviato un messaggio ai fan su Twitter per intervenire sull'argomento, affermando: "Quando alcune persone prendono il martello di Baldur's Gate 3, ogni coppia che vedono da quel momento diventa un chiodo", aggiungendo poi: "Non tutti hanno bisogno di farsi sbattere."

Le reazioni dei giocatori sono state diverse, alcune decisamente accese, tanto che Jones è dovuto tornare sull'argomento per specificare meglio il senso delle sue parole: "Lo dirò in modo un po' più chiaro... non ogni coppia di personaggi deve essere fatta accoppiare senza pietà come se fossero dei bambolotti. Alcuni POSSONO avere semplicemente un rapporto platonico, piccoli maniaci arrapati."

I piccoli maniaci arrapati sono i giocatori, se non fosse chiaro. Baldur's Gate 3 è un titolo decisamente allegro dal punto di vista sessuale, tanto da aver stimolato vere e proprie gare di velocità per chi si riusciva ad accoppiare per primo e altre facezie simili legate alla sessualità dei personaggi.

Insomma, difficilmente i giocatori daranno retta a Jones, visto come si comportano di solito, ma tentare è sempre lecito.