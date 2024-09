Il team di Baldur's Gate 3 spiega perché ha pubblicizzato il gioco con la scena di sesso con l'orso

In tale evento, la compagnia ha ragionato su come l'aver pubblicizzato il gioco con la scena di sesso con l'orso (che è un druido trasformato, precisiamo) abbia in un certo modo cambiato il modo in cui la gente percepiva il gioco.

Baldur's Gate 3 è un successo e tutto lo danno per scontato, ma prima della pubblicazione non vi era l'assoluta certezza che il gioco ottenesse così tanta visibilità. Dopo un anno, il team di Larian Studios ha reso disponibile una retrospettiva al PAX West 2024 , nella quale presenta il gioco.

Il racconto di Larian sulla scena dell'orso di Baldur's Gate 3

Il fondatore di Larian Studios e direttore del gioco, Swen Vincke, ha ricordato che il team di pubblicazione ha urlato in modo esilarante dopo il livestream: "Siamo stati bannati su TikTok!", a causa della scena di sesso dell'orso. Anche le mamme di alcuni membri del team non hanno particolarmente apprezzato la scena, viene spiegato.

"In realtà c'è stato un po' di dibattito [sul mostrare la scena dell'orso prima di pubblicare il gioco] perché volevamo che fosse il pubblico a scegliere la scena da vedere [durante la diretta], quindi non sapevamo cosa avrebbe scelto, e in realtà eravamo più a disagio per l'altra parte", ha spiegato Vincke, riferendosi all'altra scena di sesso più piccante che avrebbe potuto essere scelta al suo posto. "La scena non-orso ci avrebbe fatto bannare non solo su TikTok", ha scherzato lo sceneggiatore Adam Smith.

Vincke ha spiegato che alla fine il team ha deciso di scegliere la scena di sesso con l'orso perché dà l'idea di ciò che Baldur's Gate 3 è: un gioco divertente, a volte sconclusionato, e "maturo" in cui tutto è permesso.

Il team ci ricorda che aveva presentato all'evento anche una breve scena d'amore con Karlach, poiché il team non voleva far pensare al pubblico che Baldur's Gate 3 fosse poco serie e che non ci sarebbero state scene romantiche più profonde. "Volevamo mostrare l'ampiezza e la diversità delle storie d'amore nel gioco", ha continuato Smith, "volevamo mostrare che c'erano diversi tipi di momenti, perché adoro la scena dell'orso - penso che sia fantastica - ma non volevamo che la gente pensasse che le storie d'amore fossero solo questo per noi. Volevamo mostrarne l'ampiezza".

Sappiamo inoltre che l'aggiornamento di Baldur's Gate 3 con i nuovi finali arriverà a brevissimo.