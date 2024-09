S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha problemi su Xbox Series S? No, il producer ha sbagliato a dire i numeri

Pare però che in realtà non ci sia niente di vero , in un certo senso.

Non era un'affermazione che ha stupito troppo, visto che Xbox Series S è la console più debole tra quelle di Microsoft e Sony. Spesso i team hanno bisogno di lavorare su alcuni dettagli per assicurarsi che il proprio gioco giri in modo adeguato su tale piattaforma.

Come vi abbiamo da poco riportato, durante una intervista tenuta alla Gamescom, il lead producer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Slava Lukyanenka -ha svelato qualcosa che non aveva fatto molto piacere a una parte della community di Xbox. Il videogioco, a suo dire, attualmente gira a 25 FPS su Xbox Series S .

Cosa ha detto il produttore di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Tramite Twitter, Slava Lukyanenka ha spiegato di aver effettivamente detto che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gira a 25 FPS su Xbox Series S, ma che in realtà non sia vero. Il gioco in realtà gira a 35 FPS, una cifra certamente più accettabile per qualsiasi videogioco.

Perché aveva detto 25 FPS? Semplicemente si è confuso parlando. A suo dire "l'ottimizzazione su Series S sta andando bene. Alcune parti del gioco potrebbero essere leggermente sotto l'obiettivo in questo momento (ecco perché mi sono confuso) ma in media S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl viaggia a 34-36 [FPS]. Il nostro obiettivo è pubblicare su Series S [il gioco] con almeno 30 FPS in ogni parte della Zona. Non ci sono drammi in corso, semplicemente dobbiamo finire di lavorare".

