Bulma nel cosplay di hiyartist è una vera avventuriera ed è perfetta in ogni scatto fotografico

Bulma, in questa versione, è una biker , pronta all'avventura e con le armi in mano. Non ha timore di lanciarsi nella polvere e lottare a denti stretti per ottenere il suo premio: la Sfera del Drago.

Se siete dei fan di Dragon Ball , saprete bene che tanti personaggi appaiono in svariati formati, tra cambi di età, stile di abbigliamento ma anche alle volte personalità. Tra i tanti eroi ed eroine, una delle più mutevoli è Bulma. Ad esempio, in questi scatti fotografici possiamo vedere il cosplay di Bulma realizzato da hiyartist , che ci permette di vedere una specifica versione della cercatrice delle Sfere del Drago.

Le fotografie del cosplay di Bulma

hiyartist ci propone una serie di scatti e ci spiega che quelli sono i suoi veri capelli, tinti per l'occasione, non una parrucca. Gli scatti fotografici proposti su Instagram, che trovate qui sotto, raccontano quasi una storia, di come Bulma sia riuscita a trovare la Sfera del Drago. Il cosplay è perfettamente realizzato, con un costume pieno di dettagli. Non manca anche l'arma in mano alla ragazza, che dà il tocco finale.

