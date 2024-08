Bulma nel cosplay di franloyola.cl è dettagliatissima e non manca di ottenere le Sfere del Drago

Dragon Ball è una saga amata e i fan non vedono l'ora di mettere le mani su Sparking! Zero, il nuovo capitolo della saga di picchiaduro 3D. Ci saranno tanti personaggi, ma ovviamente non tutti. Ad esempio, Bulma non è presente come personaggio giocabile in questi giochi per ovvi motivi. Se ne sentite la mancanza, ecco un cosplay di Bulma realizzato da franloyola.cl.

Bulma appare in varie versioni nel corso della saga e il mondo del cosplay può così sbizzarrirsi nelle sue creazioni, come ci viene mostrato negli scatti poco sotto.