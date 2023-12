Dragon Ball: il cosplay di Bulma di celaena_cosplay in video ci mostra ogni lato del personaggio

Dragon Ball è una saga lunga e amata, densa di personaggi unici. Spesso però sono gli originali che vengono ricordati con più affetto, come Bulma. La donna appare sin dalla prima saga, quando Goku era solo un bambino, e di arco narrativo in arco narrativo ricompare in più versioni. Ora, possiamo vedere un cosplay di Bulma avventuriera realizzato da celaena_cosplay.

celaena_cosplay ci propone nello specifico un video del suo cosplay, così da vedere nel dettaglio tutti i lati del personaggio. Il video rappresenta Bulma per il suo lato più carino, ma non bisogna dimenticare che è una grande esploratrice e inventrice. In questa versione è inoltre pronta all'avventura.

Cosa ne pensate del cosplay di Bulma realizzato da celaena_cosplay? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?