Dragon Ball: il cosplay di Bulma in costume da bagno di azura si versa da bere nella calda estate

Dragon Ball è una saga amata e longeva, densa di personaggi molto apprezzati. Di arco narrativo in arco narrativo, sono stati creati nuovi personaggi pronti a fronteggiare Goku e i suoi amici, ma spesso i fan ricordano con affetto i primissimi personaggi di Dragon Ball, come il giovane Goku e Bulma. Anche il mondo del cosplay non dimentica la ragazza e, ad esempio, ora possiamo vedere un cosplay di Bulma in costume da bagno realizzato da azura.

azura ci propone uno scatto semplice che però racconta una storia, In una lunga giornata estiva, probabilmente passata sull'Isola del Genio delle Tartarughe di Mare, Bulma si gode il sole e il caldo, ma a un certo punto ha bisogno di rinfrescarsi e prepara una limonata per sé e i suoi amici. Di rado in Dragon Ball i personaggi hanno modo di rilassarsi, ma di certo se lo meritano di tanto in tanto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bulma in costume da bagno realizzato da azuracosplay? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?