Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di 08chise_ ci incanta con i propri occhi

Dragon Ball continua a essere una delle saghe di maggior successo in ambito d'animazione e videogiochi. Anche nel mondo del cosplay non è stato affatto abbandonato e tra i personaggi preferiti vi è Bulma, spesso ricreata in più versioni. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Bunny Bulma realizzato da 08chise_.

08chise_ ha creato una versione classica di Bunny Bulma. Il costume è ben realizzato e lo scatto è semplice, ma non per questo il risultato finale è inferiore a cosplay più complessi. Bunny Bulma è solo uan delle molte versioni del personaggio, che di saga in saga si è presentata con molte vestit canoniche, ma anche in versioni meno ufficiali.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma realizzato da 08chise_? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?