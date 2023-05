The Last of Us, la serie TV: Pedro Pascal vince il premio 'Miglior eroe' agli MTV Movie & TV Awards

Pedro Pascal - attore che ha interpretato Joel Miller nella serie TV di The Last of Us - è stato votato dal pubblico come "Miglior Eroe" agli MTV Movie & TV Awards 2023. Inoltre, l'attore ha ricevuto anche il premio - noto come Golden Popcorn - come "Miglior Duo" insieme a Bella Ramsey, la ragazza non era però presente e Pascal ha ricevuto il premio per entrambi.

Pascal ha battuto altri nomi importanti come Diego Luna (Andor), Jenna Ortega (Wednesday), Paul Rudd (Ant-Man & The Wasp: Quantumania), e Tom Cruise (Top Gun: Maverick). Per il premio di Miglior Duo, Pascla e Ramsey hanno battuto Camila Mendes e Maya Hawke (Do Revenge), Jenna Ortega e Mano (Wednesday), Simona Tabasco e Beatrice Grannò (The White Lotus), e Tom Cruise e Miles Teller (Top Gun: Maverick).

"Sono un figlio di MTV. Sono cresciuto con MTV", ha detto Pascal nel suo discorso di accettazione del video, che potete vedere qui sotto. "Perciò questo significa il mondo intero per me".

Al momento della ricezione del premio come Miglior Duo, Pascal si è rivolto a Ramsey e ha affermato: "Se vuoi il tuo Golden Popcorn devi venire a prendertelo. In questo modo potrò vederti ancora. Mi manchi. Ti voglio bene. Sei tu il Duo".

Pascal era stao nominato per gli stessi premi anche nel 2021 al MTV Movie & TV Awards per il ruolo di Din Djarin in The Mandalorian, con il premio del "Miglior Duo" rivolto a lui e a Grogu (Baby Yoda).

Per quanto riguarda The Last of Us, la seconda stagione è già stata confermata. Non è strano considerando che la prima stagione è la più vista di HBO Max in EU, mentre negli USA ha una media spettatori alta.