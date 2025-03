Questo video ufficiale riassume The Last of Us Stagione 1 in attesa dei nuovi episodi in arrivo ad aprile

Forse non lo ricordate, ma ci siamo qui noi anche per questo: The Last of Us Stagione 2 è in arrivo il 14 aprile su Sky e Now TV. La serie televisiva basata sul videogioco di Sony e Naughty Dog è a poche settimane di distanza. Se non ve lo ricordavate, forse avete anche dimenticato cosa è successo nella prima stagione.

Il video riassuntivo di The Last of Us Stagione 1

Il video che potete vedere qui sotto, in lingua inglese, durante circa cinque minuti e mezzo. Chiaramente non può mostrare ogni singolo momento rilevante della serie, visto che parliamo di una storia intensa e piena di personaggi, ma è sufficiente per chi conosce The Last of Us per fare mente locale sugli elementi fondamentali della vicenda. Crediamo sia ovvio, ma precisiamo in ogni caso che il video include un gran numero di spoiler.

Se ancora dovete vedere la prima stagione o giocare i videogiochi, sconsigliamo di guardare il video e di andare invece a vedere la serie TV: c'è tutto il tempo di recuperarla in attesa della seconda.

Ricordiamo poi che la seconda stagione di The Last of Us è più breve della prima e sarà composta da "solo" sette puntate che seguiranno una parte degli eventi visti nel videogioco "The Last of Us Parte 2". Una terza stagione è già confermata secondo i report e la pre-produzione sarebbe già stata avviata.

Segnaliamo infine che il nuovo trailer ufficiale di The Last of Us: Stagione 2 ha segnato un nuovo record per HBO.