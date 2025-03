Digital Sun ci ha già abituati in passato a riuscitissime fusioni di generi che lavorano insieme lisci come l'olio. Il loro Moonlighter era un action RPG che aveva un cuore da simulatore di negozio; Cataclismo invece è pieno di elementi da city builder e da sandbox basato sulla costruzione di fortezze, ma ha anche echi piuttosto forti di strategia in tempo reale con momenti da puro tower defence .

Nella nutrita lista di influenze dichiarate dagli sviluppatori spagnoli di Digital Sun per Cataclismo, il loro nuovo videogioco, ne spunta una che è palese anche per chi ascolta l'idea dietro al titolo per la prima volta: i mattoncini Lego. Si tratta infatti di un titolo in cui si usano dei piccoli elementi per costruire mura così alte e poderose da poter resistere all'assalto di migliaia di creature , il tutto mentre si accumulano risorse e si collezionano nuovi pezzi.

La campagna prevede tre tipologie di missioni : quelle di esplorazione, dove viene fuori l'anima da RTS e ci si muove in mappe piuttosto lineari che vanno "completate" con le meccaniche di costruzione del videogioco; quelle propriamente tower defence, nelle quali posizionare strategicamente le truppe per affrontare le ondate avversarie; infine quelle più complesse, che ci vedono costruire fortificazioni attorno a una struttura centrale da difendere, e poi fare di tutto per superare indenni le ondate nemiche. In quest'ultima tipologia, sono importanti anche le operazioni di raccolta e di gestione delle risorse per costruire strutture che incrementano il numero di soldati o migliorano le tecnologie dell'avamposto.

La storia narra il pellegrinaggio di Iris, la nostra protagonista, intenta a lottare per portare in salvo le ultime vestigia della civiltà umana. Il mondo è infatti stato invaso da una densa nebbia velenosa che nasconde alla vista orrori indicibili alimentati da un solo obiettivo: distruggere, consumare, uccidere ogni uomo o donna che si troveranno davanti. Iris ha dalla sua poteri legati alla luce e alla capacità di manipolare il tempo , espediente che viene utilizzato da Cataclismo per creare dei veri e propri "punti di ripristino", dei checkpoint, durante le missioni. Ancore a cui poter tornare per sistemare le cose prima dell'inevitabile disfatta.

Partiamo dalla componente principale del videogioco, ovvero la sua campagna che si compone di poco meno di una ventina di missioni principali e di alcune secondarie, per una durata che si assesta sulle quindici ore. Si tratta comunque di un'indicazione di massima, perché il livello di difficoltà generale di alcune missioni è piuttosto elevato , e sarete costretti probabilmente a ripeterle più volte per far fronte alle ondate nemiche che a volte sembrano interminabili e inesorabili.

Mattoncini contro mostri

Una partita tipo di Cataclismo si compone di due fasi, il giorno e la notte. Di giorno si è impegnati nelle operazioni più vicine a videogiochi RTS come Age of Empires II e Warcraft III: Reign of Chaos (altre delle due influenze dichiarate da Digital Sun): si costruiscono strutture che possano rifocillare continuamente le riserve di legname e di pietra dell'accampamento, si tirano su baracche che ospitano una popolazione sempre più numerosa, oppure si edifica una caserma che trasformi i normali cittadini in militari addestrati. La meccanica che non ti aspetti riguarda invece la gestione dell'ossigeno: più persone abitano il vostro accampamento, e più ossigeno sarà necessario per farli vivere decentemente. A tal proposito bisognerà costruire dei macchinari che depurano l'atmosfera e la convertono in aria pulita. Questi depuratori vanno posti il più in alto possibile, stando ben attenti che siano raggiungibili dai cittadini.

Questa è la classica situazione in cui sai che dovrai ricominciare molto presto; a volte il numero dei nemici è schiacciante

In questi frangenti scatta la seconda meccanica della fase diurna, quella più interessante di Cataclismo: la costruzione. Il gioco è abbastanza intuitivo nella sua dinamica da city builder, e ci ha persino ricordato in alcuni momenti la capricciosa (ma incantevole) adattività di Tiny Glade. Possiamo edificare strutture sfruttando il legno, per costruzioni più leggere e meno dispendiose in termini di risorse, oppure di pietra, per blocchi durevoli capaci di resistere agli attacchi nemici.

Impilando più pietre le une sulle altre, il livello di resistenza della struttura aumenterà e sarà possibile opporsi anche agli attacchi più feroci degli orrori durante la notte. Bisogna però fare attenzione a dosare bene le altezze e le risorse: si rischia costantemente di restare a secco prima di aver fortificato tutto il perimetro dell'accampamento.

Tutta la campagna di Cataclismo è raccontata attraverso filmati ben doppiati e animati

L'equilibrio è il segreto per superare le notti di Cataclismo: conoscere quali combinazioni architettoniche rendono più resistenti le vostre strutture (come i mitici merloni di pietra che conferiscono un bonus di portata agli arcieri e rendono le pareti più forti) e come arrangiarsi nei punti che sembrano più critici. Inoltre il videogioco consente di accedere anche a una serie di strutture precostruite, dei progetti, che è possibile far erigere direttamente dal sistema, semplicemente posizionandole. Questo aiuta il videogiocatore in quelle operazioni più tediose, come la costruzione delle scalinate o degli agglomerati residenziali.