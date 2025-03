Cataclismo è ora disponibile su Steam in versione finale, termina l'accesso anticipato

Cataclismo è ora disponibile su Steam in versione finale, lanciata al termine dell'accesso anticipato che ha consentito al team di sviluppo di rifinire e arricchire il gioco sulla base del feedback fornito dagli utenti.

Ambientato in uno scenario drammatico, in cui l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione, Cataclismo ci vedrà controllare gli ultimi superstiti nell'ambito di un'esperienza che miscela strategia, meccaniche di costruzione e combattimento in tempo reale.

Il nostro obiettivo nel gioco è quello di erigere delle fortezze impenetrabili per difendere le persone dall'assalto di orde di creature feroci, andando a selezionare i materiali a seconda della loro efficacia e disponibilità, in una lotta continua per la sopravvivenza.

Il gameplay di Cataclismo si divide in due fasi: di giorno avremo la possibilità di esplorare lo scenario, accumulare risorse e migliorare le nostre difese, mentre di giorno dovremo mettere tutto questo in pratica contro i nostri nemici.