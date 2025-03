AI Limit si mostra con un trailer di lancio ricco di azione e atmosfera

PlayStation ha pubblicato il trailer di lancio di AI Limit, ricco di azione e atmosfera: il biglietto da visita perfetto per l'ultimo nato dell'iniziativa China Hero Project, che sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 27 marzo.

Caratterizzato da una grafica in cel shading che sottolinea in maniera molto chiara il suo approccio in stile anime, AI Limit ci mette nei panni di Arrisa, una guerriera avvolta dal mistero, virtualmente immortale, che viene incaricata di scoprire cosa si cela dietro al disastro che ha distrutto il mondo così come lo conosciamo.

L'ambientazione del gioco è appunto quella di uno scenario post-apocalittico pieno di creature feroci da cui dovremo guardarci, affrontandole all'interno di spettacolari e impegnativi combattimenti e dando fondo a tutte le nostre abilità.

Proprio l'aspetto action di AI Limit è il grande protagonista di un trailer di lancio piuttosto movimentato, in cui è possibile vedere in azione anche diversi boss presenti all'interno della campagna.