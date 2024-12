AI Limit è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita e un trailer del gameplay

AI Limit, ad ogni modo, non offrirà esclusivamente sequenze di combattimento, bensì anche un'interessante fase esplorativa che non mancherà di premiare la nostra curiosità con oggetti extra quali armi e vestiti.

Dovremo affrontare questi avversari dando fondo a tutte le nostre risorse, impugnando una gran varietà di armi differenti e sbloccando man mano potenti abilità, preparandoci alla prospettiva di morire e tornare in vita più volte finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo.

Ambientato in un futuro remoto, AI Limit ci mette al comando di Arrisa , una misteriosa combattente dotata della capacità di rigenerarsi e determinata a scoprire i segreti dietro il disastro che ha devastato il mondo, apparentemente custoditi all'interno di rovine presidiate da temibili nemici.

Un soulslike che sembra un anime

Abbiamo provato AI Limit alcune settimane fa, restando colpiti dallo stile anime adottato dal team cinese di SenseGames e da alcune novità che provano a rinfrescare una struttura soulslike altrimenti piuttosto legata alle tradizioni di questo sottogenere.

Forte di un impianto che ci è sembrato ben equilibrato, di un'estetica gradevolissima e di alcune idee interessanti, il gioco avrà il non semplice compito di confrontarsi con avversari parecchio rognosi: vedremo se avrà le carte in regola per ritagliarsi un proprio spazio.

Di certo l'annuncio del rinvio potrà dare agli autori qualche mese in più per rifinire e bilanciare al meglio l'esperienza: aspetti sempre più importanti, specie all'interno di questo specifico filone.