AI Limit ha ricevuto voti contrastanti dalla stampa internazionale

Secondo l'autore dell'articolo, il gioco è generico sul piano dei nemici e dell'ambientazione , che viene definita "insipida", mentre punti di forza come lo stile artistico, le abilità intercambiabili e il sistema Sync Rate non vengono valorizzati a sufficienza.

I voti di AI Limit sono contrastanti : la stampa internazionale ha espresso valutazioni generalmente positive nei confronti dell'interessante action RPG sviluppato da SenseGames, ma spicca un'eccezione in particolare, come si può vedere.

Opinioni in contrasto

Naturalmente la critica può esprimere opinioni anche in netto contrasto e spesso è esattamente ciò che avviene. Ad esempio, nel nostro provato di AI Limit abbiamo descritto il titolo di SenseGames come un soulslike tradizionale nella formula ma dotato di alcune interessanti novità "che ne alterano gli equilibri quel tanto che basta per renderlo un'esperienza differente."

Per il momento le recensioni internazionali non sono ancora moltissime, dunque vedremo se e come cambierà la media delle valutazioni di AI Limit da qui ai prossimi giorni, con l'arrivo anche del nostro articolo.