AI LIMIT, abbiamo provato il nuovo soulslike cinese che sembra un anime

Non ci sorprende quindi lo scoglio rappresentato da questo nemico. Ne abbiamo affrontati molti, spesso mordendoci le mani per la difficoltà o ricorrendo a stratagemmi al limite del disonesto, ma superando ogni volta l'ostacolo. Quindi poco importa che il bilanciamento del boss non sia perfetto, specialmente perché è il primo in assoluto. Ancora una volta ci alziamo dall'ennesima reinterpretazione del falò, controlliamo che l'inventario sia in ordine e ci tuffiamo nello scontro. Sperando di farcela.

L'ennesima sconfitta contro il boss che chiude la demo di AI LIMIT è frustrante, al punto che ci verrebbe voglia di chiudere tutto e mandarlo al diavolo. Ma queste sono le regole non scritte dei soulslike , e AI LIMIT le abbraccia in pieno, proponendo una struttura che è in tutto e per tutto figlia di un genere i cui esponenti, nel corso degli ultimi anni, si sono moltiplicati in maniera incontrollabile.

Un anime oscuro

Di AI LIMIT ci colpiscono immediatamente due caratteristiche: la prima è la sua gradevole estetica anime che si fonde alla perfezione con gli ambienti sporchi e cupi tipici del genere; la seconda è che il sistema di combattimento sembra molto collaudato, nonostante questa sia la piccola produzione di uno sviluppatore cinese, Sense Games, alla sua opera prima.

Va detto, però, che il progetto è in sviluppo da molto tempo, ed è stato presentato per la prima volta al pubblico addirittura nel 2019. Nel corso degli anni è andato incontro a un quasi totale cambio di stile, sia per quanto riguarda la protagonista -una androide dalle sembianze umane-, sia per quanto riguarda il genere, che da un action RPG in salsa Nier: Automata si è avvicinato a un altro modello di riferimento: Code Vein. E non è solo per l'aspetto e le ambientazioni diroccate, ma anche per le meccaniche. Tutto l'impianto che fa da sfondo ad AI LIMIT abbraccia i tipici elementi dei soulslike vecchia scuola: esplorazione lineare, il salto ridotto a un piccolo balzo alla fine di uno scatto, e una serie di checkpoint -in questo caso al posto del solito falò c'è un fiore- a cui è affidata tutta la progressione del personaggio.

Una volta entrati in sintonia con il sistema, però, si scopre che AI LIMIT propone alcune sorprese che cercano di cambiare una formula altrimenti stantia. Una su tutte? Quando si muore non si lascia a terra alcun residuo, e quindi non c'è bisogno di recuperare le proprie spoglie. Solo una certa percentuale di valuta viene sottratta a ogni morte, e questa può essere perfino manipolata con il giusto equipaggiamento. Questa variazione sul tema è interessante, dal momento che cambia prepotentemente le carte in tavola e che rende la sconfitta decisamente meno punitiva. Se si finisce vittime dei nemici ci si porta comunque a casa la maggior parte del bottino. Nella demo viene scalato circa il 20% delle risorse accumulate a ogni morte.

Questo personaggio di AI LIMIT è una citazione alle varie maiden dei Dark Souls, un personaggio enigmatico che funziona da guida

Un'altra trovata che lo differenzia dalla maggior parte dei soulslike è l'assenza di una barra della stamina. Al suo posto c'è invece un indicatore chiamato "Sync Rate" che influisce su quasi tutte le azioni dell'androide: lanciare magie, per esempio, ma anche tentare di parare il colpo di un nemico. Questa barra si riempie gradualmente attaccando e si consuma quando siamo colpiti. Se è piena ci permette di avere un bonus ai danni; se è troppo bassa l'androide va in corto e smette di funzionare.