Il nuovo gioco di Naughty Dog sarà meno lineare e darà molta libertà ai giocatori, dice un insider

Il personaggio in questione ha riportato informazioni riferite da altri all'interno della nuova puntata della sua trasmissione, ma è verosimile che Hanson abbia collegamenti così vicini all'ambiente dello sviluppo in Naughty Dog, dunque le affermazioni possono essere prese in considerazione, anche perché sono estremamente vaghe.

In base a quanto riferito da Ben Hanson, fondatore di MinnMax e considerato un insider decisamente affidabile, il nuovo gioco di Naughty Dog dovrebbe garantire una grande libertà ai giocatori , presentandosi dunque meno lineare dei titoli sviluppati in precedenza dal team.

Qualcosa di diverso da The Last of Us e Uncharted

"Ho sentito dire da una persona molto informata che ha lavorato al gioco che sono tipo Gesù Cristo" ha riferito Hanson, "Il tono era del tipo non siete pronti per quanto sarà incredibile questa cosa.

Il tono era - non dirò il nome del gioco a cui lo hanno paragonato - ma lo hanno paragonato a un gioco con molta libertà per i giocatori".

Torna di prepotenza il "non siete pronti", vecchio cavallo di battaglia per le anticipazioni sulle grandi produzioni videoludiche, ma lasciando stare tutte le iperboli messe anche per fare scena, quello che interessa maggiormente è il fatto che il commento si incentri soprattutto sulla libertà d'azione per i giocatori.

Questa non è infatti una caratteristica che normalmente si può associare alle produzioni di Naughty Dog, o almeno non proprio fra quelle che spiccano maggiormente, dunque il nuovo gioco del team potrebbe essere qualcosa di piuttosto diverso da Uncharted o The Last of Us in questo senso.

Di recente, Neil Druckmann aveva riferito che Naughty Dog non sarà il team di The Last of Us per sempre, parlando di nuovi progetti, cosa che potrebbe essere un riferimento al fatto che il nuovo gioco possa apportare qualcosa di inedito.