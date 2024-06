Naughty Dog non sarà il team di The Last of Us per sempre, Neil Druckmann parla di nuovi progetti

Infatti, il presente di Naughty Dog - Neil Druckmann - ha confermato che il team non sarà d'ora in poi unicamente dedicato al suo attuale grande successo, The Last of Us . C'è spazio per altri giochi single player che avranno però la stessa filosofia di fondo.

Le parole di Druckmann su The Last of Us

Il videogioco d'azione di Naughty Dog è un successo su tutta la linea. Il primo capitolo è arrivato su PS3 ma ha continuato a generare vendite su ogni piattaforma grazie anche alla remaster per PlayStation 4 e al remake per PS5 (attualmente in sconto, tra l'altro). Inoltre, la saga è divenuta una serie TV. Il seguito è arrivato su PS4 e ha ricevuto una remaster per PS5. Innegabilmente vi è spazio per far crescere l'IP, ma Naughty Dog non vuole essere solo il team di The Last of Us.

Neil Druckmann di Naughty Dog

"Vi prometto", ha detto Druckmann, "che non saremo lo studio di The Last of Us per sempre. Creiamo esperienze che si fondano profondamente sulla storia e sui personaggi, soprattutto sulle relazioni", ha spiegato. "Le storie hanno una sorta di nucleo filosofico attorno al quale tutto ruota e si alimenta".

Druckmann ha aggiunto che il team ha "molteplici progetti single-player" in sviluppo. Anche se non sono tutti The Last of Us, saranno però sempre fondati sull'idea di dare priorità alla storia e ai personaggi.