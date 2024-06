The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5 è in sconto a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon Italia

I giocatori che hanno iniziato la propria carriera videoludica su PS5 o che semplicemente non hanno mai giocato a The Last of Us (non vogliamo criticare ma...), hanno ora la possibilità di scoprire le avventure di Joel ed Ellie in The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5 . Lo sconto segnalato su Amazon Italia rispetto al prezzo consigliato è del 47%, mentre lo sconto rispetto al prezzo più basso recente è del 7%. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 80.99€, mentre il prezzo più basso recente è 45.99€. Il gioco per PS5 è venduto e spedito da Amazon e si trova ora a un nuovo prezzo minimo storico per la piattaforma.

Cosa offre di nuovo The Last of Us Parte 1

Se non conoscete la saga di The Last of Us e non avete ben chiaro quale differenze vi siano tra il gioco originale, la remaster per PS4 e il remake per PS5 ora in offerta, è presto detto. Questa versione propone una grafica completamente ricreata per sfruttare le tecnologie più recenti, caricamenti più rapidi grazie all'SSD, il supporto all'audio 3D e alle funzioni uniche del controller DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Un confronto tra The Last of Us Remastered e The Last of Us Remake

Non cambia invece la trama, che ci guida in un viaggio attraverso gli Stati Uniti nei panni di Joel, un sopravvissuto che deve sorvegliare la giovane Ellie. Il mondo è stato invaso da un'infezione fungina che ha trasformato la maggior parte degli umani in simil-zombie, ma Ellie è immune: la coppia cerca quindi di arrivare in un luogo dove potrebbero creare una cura. La storia del gioco è di altissimo livello ed è anche stata creata una serie TV di HBO a partire dal videogioco (al momento è disponibile solo una stagione, con la seconda in produzione)

In termini di gameplay, parliamo di un gioco d'azione in terza persona con meccaniche di sopravvivenza. Joel deve contare ogni proiettile per non rimanere a corto, cercare risorse per creare armi improvvisate e sfruttare la furtività per avere la meglio sui nemici, che siano umani o infetti.