Per l’ex presidente di Nintendo Satoru Iwata, le cose troppo lodate non vendono

La citazione, risalente al 2018, è stata riportata nel contesto di un discorso su come e quanto le critiche colpiscano negativamente le vendite di un gioco o di un prodotto. Pare che pronunciando queste parole, Iwata parlasse del fallimento di Nintendo Labo , prodotto che fu accolto molto bene dalla critica, ma non vendette in accordo alle lodi ricevute.

Gamesindustry Japan ha pubblicato un articolo in cui vengono attribuite delle parole interessanti a Satoru Iwata, il compianto ex presidente di Nintendo . A riportarle è stato un dirigente della compagnia, e dicono: "Le cose che sono troppo lodate non vendono, sono quelle criticate che vendono. È meglio cercare una risposta divisiva."

Critiche o no?

Insomma, pare che Iwata volesse instillare in Nintendo una cultura secondo cui a essere positivi per le vendite di un prodotto non sono o non possono essere soltanto i complimenti, ma anche le critiche. D'altro canto va ricordato che molti tra i giochi più venduti della compagnia sono stati lodati quasi universalmente, come ad esempio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o Super Mario Galaxy. Insomma, la frase andrebbe sicuramente contestualizzata.

Labo è stato apprezzato, ma non ha avuto grande successo

Del resto Iwata non sbaglia sul punto, considerando l'accoglienza avuta da Nintendo Switch al momento dell'annuncio o, per venire a un caso più recente, quella di PlayStation Portal. La console ibrida nel frattempo è diventata la più venduta della storia, mentre il controller di Sony uno degli accessori di maggior successo dell'ultimo anno.

C'è anche da considerare come internet si sia evoluto nel giro di pochi anni, diventando uno strumento di conformismo e martellamento contro qualsiasi cosa venga percepita come negativa, con le camere d'eco che amplificano aspetti positivi e negativi di ogni cosa fino al parossismo.