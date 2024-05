Nintendo Switch ha superato Nintendo DS e ora è la console più venduta di sempre in Giappone

Stando ai dati raccolti ed elaborati dalla rivista giapponese Famitsu, Nintendo Switch attualmente ha venduto 32.903.701 unità in Giappone. Si tratta di una quantità sufficiente a superare Nintendo DS che ha venduto 32.864.129 unità . Nintendo DS deteneva il precedente record giapponese per la console più venduta, quindi Nintendo Switch ha superato non solo la sua antenata, ma anche qualsiasi altra console che sia stata venduta nei negozi locali. Roba da capogiro.

Una strada lastricata di successi

Il cammino di Nintendo Switch è ancora lungo

Come accennato, a rendere il succeso di Nintendo Switch ancora più esplosivo è che ha raggiunto questa mole di vendite sì verso la fine del suo ciclo vitale, ma molto prima dell'uscita di scena effettiva, considerando che mancano ancora molti mesi per l'arrivo della vociferata Nintendo Switch 2, che di suo non è stata ancora annunciata ufficialmente, anche se Nintendo ha iniziato a parlarne nei suoi documenti ufficiali. Pensate che solo questa settimana la console ibrida ha venduto altre 40.000 unità solo in Giappone.

Del resto è da anni che segnaliamo nelle classifiche giapponesi che Nintendo Switch è leader del mercato console, con le classifiche software che spesso sono state monocolore, ossia hanno visto le prime dieci posizioni e più occupate da soli giochi per Nintendo Switch, e quelle hardware che la vedono in testa da anni, a parte in qualche occasione particolare.

A questo punto siamo curiosi di sapere a quante unità vendute potrà arrivare e se la console di Nintendo che seguirà riuscirà a raggiungere risultati simili.