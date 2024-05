Nier Automata: il cosplay di 2B di mimireaves ci sta seducendo o attaccando?

Nier Automata continua a essere una delle opere preferite di molti appassionati e 2B, solo uno dei personaggi che il giocatore deve controllare ma di certo il preferito, viene spesso ricreata tramite cosplay. Anche se non vi è un nuovo gioco a lei dedicato (e in generale non vi è un seguito di Automata), il pubblico non la dimentica, forse anche grazie ai continui cross-over con altri giochi. Ora, se anche voi non potete farne a meno, vi suggeriamo il cosplay di 2B realizzato da mimireaves.

mimireaves ci propone un cosplay molto fedele di 2B, con il suo classico costume da battaglia. La cosplayer indossa anche la fascia che copre gli occhi, spesso non inserita nelle fotografie per far risaltare maggiormente il volto della cosplayer e dare un tocco più umano al personaggio.

La posa della cosplayer è inoltre seducente ma al tempo stessi ci fa pensare che sia pronta per darci un calcio, cosa che 2B è sicuramente in grado di fare essendo una grande combattente.

Se siete appassionati di 2B, allora dovreste vedere il cosplay di 2B di nayofoxy è in posa da battaglia. Ecco poi anche il cosplay di 2B di ari.anna13_ è come un artwork e ci immerge nel gioco. Come non citare infine il cosplay di 2B di kamisamalisa ci concentra sul suo meraviglioso volto.