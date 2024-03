Nier Automata: il cosplay di 2B di kamisamalisa ci concentra sul suo meraviglioso volto

Nier Automata è diventato un gioco di culto e dopo tanto tempo ancora i fan attendono un seguito. Alcuni teaser dell'autore fanno pensare che forse qualcosa sia in arrivo, ma non è ancora chiaro cosa ci si possa aspettare. Perlomeno, il mondo del cosplay non dice di no a Nier Automata e ai suoi personaggi. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di 2B di kamisamalisa, che si concentra però totalmente sul volto del personaggio, facendocelo ammirare in più angolazioni.

kamisamalisa propone un cosplay da "fototessera" nel quale possiamo vedere il volto di 2B da più direzioni e con più espressioni. Non manca chiaramente una versione classica con gli occhi completamente coperti dalla fascia nera, ma il grosso delle foto vede la protagonista "scoperta": essendo focalizzato sul volto, è una scelta comprensibile, così da poter ammirare la profondità dello sguardo di kamisamalisa.

Cosa ne pensate del cosplay di 2B da Nier Automata realizzato da kamisamalisa?