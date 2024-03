Nier Automata: il cosplay di 2B in abito da sera di reiinacos è bellissimo

Nier 3 si farà? Si spera e gli ultimi teaser del creatore della serie, Yoko Taro, hanno fatto salire le aspettative dei fan, sebbene per il momento non ci siano ancora conferme di alcun tipo. Nel mentre attendiamo, possiamo perlomeno goderci le creazioni artistiche del mondo del cosplay, precisamente quelle legate a Nier Automata. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di 2B in abito da sera di reiinacos, pubblicato proprio al settimo anniversario di Nier Automata.

reiinacos ha realizzato un cosplay alternativo di 2B, immaginandola non come una guerriera, ma come semplice persona che si gode una serata elegante in abito e tacchi. Ovviamente il cosplay è stato realizzato seguendo lo stile del personaggio e dei suoi abiti, usando solo il nero con un po' di bianco e con i ricami tipici del costume da battaglia di 2B in Nier Automata. Il risultato finale è certamente notevole e ci permette di immaginare tante altre versioni di 2B.

Cosa ne pensate del cosplay di 2B da Nier Automata realizzato da reinnacos?