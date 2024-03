Final Fantasy 7 Rebirth: il moguri è 'inquietante' e 'maledetto' secondo i fan

Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile da giorni e la critica mondiale lo ha amato. Il pubblico però sta dimostrando di non apprezzare un certo dettaglio: il design del moguri. I moguri sono una categoria di creature tipica della serie, che appare in tante diverse versioni. In questo remake, il moguri è diverso da qualsiasi altro e i giocatori in rete lo stanno definendo "inquietante" e "maledetto".

Qui sotto potete vedere un'immagine che mostra il moguri e lo confronta con la versione originale su PS1. Tanti dettagli sono cambiati, dalla forma degli occhi, delle orecchie e il colore delle ali.

Forse, a renderlo un po' strano sono i denti e gli occhi più umani di quanto ci si potrebbe aspettare o forse sono le strane proporzioni. Probabilmente ogni giocatore di Final Fantasy 7 Rebirth ha la propria opinione a riguardo.