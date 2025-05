La carta Magic di Safer Sephiroth di Final Fantasy 7 differisce dall'originale: Nomura non può dirvi il perché

Nei giorni scorsi sono state presentate le carte della collaborazione tra Magic: The Gathering e Final Fantasy in arrivo nei negozi a giugno. Una in particolare ha destato particolare interesse, visto che potrebbe rappresentare una sorta di anticipazione della terza parte della trilogia di remake di Final Fantasy 7.

La carta in questione è quella di Safer Sephiroth, che differisce dal design visto nell'episodio originale, suggerendo che sarà questo il suo aspetto in Final Fantasy 7 Remake Parte 3. Se non avete giocato l'originale del 1997 o, in generale, non volete spoiler, vi suggeriamo di non proseguire oltre con la lettura.