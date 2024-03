WWE 2K24, il trailer di lancio è davvero originale e spettacolare

Disponibile in quattro differenti edizioni (standard, cross-gen, Deluxe e 40 Anni di WrestleMania), il nuovo gioco di wrestling sviluppato da Visual Concepts "è il risultato del profondo impegno di un team che si è dimostrato in grado di raggiungere l'eccellenza", ha dichiarato Greg Thomas, presidente dello studio.

I contenuti del pacchetto

Come vi abbiamo raccontato anche nella recensione di WWE 2K24, questa nuova edizione è estremamente ricca di contenuti, a partire dalla modalità Showcase dedicata ai quarant'anni di WrestleMania, con una selezione di ventuno fra gli incontri più iconici di sempre per lo Showcase of the Immortals.

Il roster ha superato le duecento superstar, sono state aggiunte nuove stipulazioni (Arbitro d'Eccezione, Ambulance Match, Casket Match e Gauntlet Match), il Backstage Brawl è ora aperto alla partecipazione di quattro giocatori e la Royal Rumble a otto giocatori rispetto ai trenta atleti totali.

A ciò si aggiungono le due carriere della modalità La Mia Ascesa, l'esperienza de La Mia Fazione, le meccaniche manageriali de Il Mio GM, l'ampio sandxbox della modalità Universe e l'immenso editor che consente di creare qualsiasi cosa, dai personaggi alle mosse alle arene.