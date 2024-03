Nothing ha annunciato il suo nuovo Phone (2a)

Il device, di cui già si era parlato in passato , sarà disponibile dal 12 marzo, e verrà venduto nei tagli 8GB/128GB (a 349€) e 12GB/256GB (a 399€) .

Nella giornata di oggi Nothing ha annunciato l'arrivo del suo nuovo Phone (2a), dispositivo che si inserisce nella famiglia del brand portando tante novità molto interessanti.

Specifiche

Nothing Phone (2a)

Per quanto riguarda le caratteristiche di questo smartphone, avremo un processore Dimensity 7200 Pro, progettato in collaborazione con MediaTek, che abbinato ad una RAM da 20 GB (con tecnologia RAM Booster) e con 8 core (velocità di clock fino a 2.8 GHz), riesce ad essere il 13% più potente del Phone (1).

Per quanto riguarda la batteria, avremo una 5.000 mAh in grado di garantire 2 giorni di utilizzo a carica completa, mentre per la fotocamera potremo fare affidabimento su una 50MP doppia alimentata dal TrueLens Engine.

Per quanto riguarda il display, avremo un AMOLED da 6.7 pollici con un picco di luminosità di 1.300 nit e un refresh rate di 120 Hz.