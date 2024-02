Nothing Phone (2a) svelato ufficialmente con i primi dettagli e un unboxing

La strategia di Nothing, tesa a catturare l'attenzione di coloro che cercano un dispositivo peculiare senza dover compromettere il proprio bilancio, si configura nell'impegno a distinguersi in un mercato affollato mantenendo caratteristiche distintive.

Il terzo smartphone a marchio Nothing, come ben noto, sarà indirizzato a un pubblico diverso rispetto ai predecessori Phone (1) e Phone (2), ponendo un'enfasi speciale sul rapporto qualità-prezzo .

Durante il Mobile World Congress di questi giorni a Barcellona, Nothing ha approfittato per togliere il velo sul suo più recente dispositivo, il Phone (2a).

Niente da nascondere

Phone (2a), contrariamente alle voci, ha infine tenuto fede ai tratti distintivi della linea: i luminosi Glyphs timbrano il cartellino anche stavolta.

Durante l'esposizione a Barcellona, la parte posteriore del telefono ha messo in mostra i caratteristici LED, concentrati principalmente nella parte superiore e integrati per diverse funzioni come suonerie, volume, musica e notifiche.

Disponibili solo in bianco, questi Glyphs sono posizionati in tre bande, presentando una maggiore densità di LED a 3 segmenti e occupando un'area inferiore rispetto ai modelli precedenti.

Nothing presenta il Phone (2a) come il pioniere degli smartphone con un design internamente esposto, dove la trasparenza del dispositivo fa emergere le parti interne come elementi fondamentali dell'aspetto estetico.

Ciononostante, è stato introdotto un pigmento bianco per la scocca, con la prospettiva di vedere ulteriori colori in futuro.

Un'altra innovazione di Phone (2a) è la copertura unibody ad angolo retto, che avvolge i bordi e integra il modulo della doppia fotocamera, aggiunta non solo estetica ma che rende la struttura più robusta e resistente alle cadute.

La parte inferiore è appositamente progettata per interrompere il flusso della parte superiore, creando un equilibrio asimmetrico; qui è dove Nothing imprime ancora una volta una firma, ispirando il design del coperchio della batteria alla mappa della metropolitana di New York dell'italianissimo Massimo Vignelli.

Fugati i dubbi sulla doppia fotocamera, ora chiaramente posizionata centralmente al telefono, offrendo l'impressione di rappresentare gli occhi di un'immaginaria faccia.

La "protuberanza" del modulo, oltre a stabilizzare il telefono su superfici piane, minimizza le interferenze delle dita durante la cattura di fotografie, offrendo una soluzione pratica e di stile.