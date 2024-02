Meta e LG annunciano una collaborazione che riguarda anche dispositivi a realtà estesa

Meta e LG hanno annunciato in via ufficiale una nuova "collaborazione strategica" che riguarda anche lo sviluppo di dispositivi XR, ovvero a realtà estesa, che comprendono dunque funzionalità VR e AR.

In base a quanto riferito da UploadVR, Mark Zuckerberg e William Cho, rispettivamente CEO di Meta e LG, si sono incontrati presso il quartier generale di LG in Corea del Sud per stabilire i dettagli della collaborazione, in un meeting che ha compreso anche una dimostrazione pratica di Quest 3.

LG ha confermato che l'accordo comprende anche la discussione di "strategie di business e considerazioni per quanto riguarda lo sviluppo di dispositivi XR di prossima generazione", come riferito in un comunicato ufficiale in cui si parla anche di "sinergia" nello sviluppo di tali dispositivi tra le tecnologie sviluppate da Meta e LG.