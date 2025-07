OpenAI sotto pressione: Altman concede una settimana di riposo, mentre Meta continua ad attrarre talenti

Una "vacanza forzata", così viene definita la settimana di ferie concessa al personale di OpenAI. Una sorta di premio che permette ai dipendenti di "ricaricarsi" in un periodo particolarmente complicato. Per chi non lo sapesse, nelle scorse settimane Meta ha assunto diversi talenti di OpenAI, apparentemente con maxi offerte smentite poi da Andrew Bosworth. La tensione è alle stelle e OpenAI starebbe cercando di ricalibrare i compensi e trovare nuovi modi per non perdere ulteriore personale.