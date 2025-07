C'è solo Super Mario sul podio della classifica eShop di Nintendo Switch di questa settimana

Super Mario Odyssey è tornato in vetta dopo anni dall'ultima volta, seguito da Super Mario Party Jamboree e Super Mario 3D World + Bowser's Fury , che completano il podio rispettivamente al secondo e terzo posto. Scendendo di una posizione troviamo anche Mario Kart 8 Deluxe, giusto per proseguire questo trend "mariesco".

Come ogni fine settimana, sono arrivate le classifiche dell'eShop di Nintendo Switch , che questa volta vedono il dominio assoluto dei giochi dell'universo di Super Mario .

Merito dei Saldi Estivi?

In generale, le prime 20 posizioni sono occupate perlopiù da esclusive Nintendo Switch, molte delle quali con diversi anni alle spalle. Le vendite di questi titoli sono sempre state solide, ma nella classifica di questa settimana va considerato anche l'effetto dei Saldi Estivi dell'eShop in Nord America (da noi devono ancora iniziare): tutti i giochi sopracitati - e molti altri nelle posizioni alte - sono attualmente in promozione.

Vediamo di seguito la top 20 dell'eShop di Switch 1 di questa settimana:

Super Mario Odyssey Super Mario Party Jamboree Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Animal Crossing: New Horizons Date Everything Date Everything Lavish Edition Zelda: Echoes of Wisdom Pokemon Violetto Deltarune Super Mario Bros. Wonder Luigi's Mansion 2 HD Zelda: Tears of the Kingdom Zelda: Breath of the Wild Pokemon Scarlatto Leggende Pokémon Arceus It Takes Two

Uno scatto da Super Mario Odyssey

Di seguito invece la classifica relativa ai giochi venduti esclusivamente in formato digitale: