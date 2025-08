Donkey Kong Bananza è ancora primo nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

La classifica eShop della scorsa settimana conferma che Donkey Kong Bananza è ancora il gioco più venduto su Nintendo Switch 2 e non sembra avere alcuna intenzione di mollare la testa della top 10.

Donkey Kong Bananza Super Mario Party Jamboree NS2 Edition Super Mario Party Jamboree Upgrade Pack Mario Kart World Madden NFL 25 Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven NS2 Edition Cyberpunk 2077: Ultimate Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NS2 Edition

Al secondo e al terzo posto troviamo anche stavolta la Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Party Jamboree e il relativo upgrade pack per chi possiede il gioco su Nintendo Switch, con Mario Kart World relegato in quarta posizione.

Cambia però il resto della classifica, che vede Madden NFL 25 debuttare al quinto posto, seguito da Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven NS2 Edition e da Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che perde dunque un po' di terreno rispetto alle precedenti rilevazioni.