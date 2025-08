I "metroidbrainia" come Outer Wilds sono il futuro dei videogiochi?

Che cos'è, quindi, un videogioco "Metroidbrania"? La definizione più semplice, e anche la più recente, è stata fornita proprio nei giorni scorsi da Joseph Mansfield di ThinkyGames : " Un metroidbrainia è un videogioco d'esplorazione non lineare in cui la conoscenza garantisce l'accesso a ulteriore esplorazione ". Si tratta di una definizione comparativa: se nei tradizionali videogiochi metroidvania è necessario esplorare l'ambientazione alla ricerca di oggetti o potenziamenti con i quali superare determinati "cancelli", in un metroidbrainia quei cancelli non necessitano di power-up specifici o di interazioni concrete, ma richiedono semplicemente di disporre di determinante conoscenze. L'esempio portato da Mansfield è molto semplice ed è quello dei cancelli presenti nel mondo aperto di The Witness: non si possono aprire con una chiave, non si possono scavalcare con dei potenziamenti, non esiste un foglietto su cui è scritto il codice di sblocco, ma l'unico metodo per poterli attraversare è imparare come risolvere il puzzle.

Circa nove anni fa, in alcune discussioni sui social network relative proprio a The Witness e a titoli come Fez, alcuni utenti iniziarono a utilizzare il termine "Brainvania" per fare riferimento ai videogiochi interamente costruiti attorno all'ottenimento e lo sfruttamento di informazioni. Qualche anno più tardi il game designer Tom Francis realizzò un video-saggio a proposito degli "Information Games" per descrivere la filosofia alla base di Outer Wilds, mentre l'autrice Kate Gray iniziò a interrogarsi riguardo la vera natura di quelli che chiamava "Knowledge-Node-Puzzles" e anche Adam Millard vi dedicò un'analisi. La prima persona a coniare il termine " Metroidbrainia " fu l'autore Nick Suttner e sembra proprio che la comunità internazionale abbia scelto di abbracciarlo: nonostante si tratti ancora di un concetto piuttosto nebuloso, è evidente che ci troviamo di fronte a una potenziale rivoluzione creativa.

Outer Wilds e le regole dei videogiochi metroidbrainia

Outer Wilds di Mobius Digital è un videogioco del quale si parla sempre più spesso e di cui si parla anche molto bene. L'avventura ideata da Alex Beachum adotta una struttura a mondo aperto unica nel suo genere: per chi ancora non lo sapesse, si tratta di un gioco ambientato in un piccolo sistema stellare da esplorare in totale libertà a piedi e a bordo di un'astronave, visitando diversi pianeti alla ricerca delle misteriose rovine e delle testimonianze dell'antica e avanzatissima civiltà Nomai. L'opera ha due particolarità fondamentali: la prima è che inizialmente al giocatore non è fornito alcun obiettivo principale se non l'esplorazione libera, mentre la seconda sta nel fatto è che non esiste alcun genere di progressione meccanica concreta. In poche parole, fra un personaggio che ha appena iniziato il suo viaggio e uno che si trova a un passo dalla fine non esiste nessuna differenza tangibile: lo stato del mondo di gioco è esattamente lo stesso, le aree accessibili sono le stesse, hanno a disposizione gli stessi strumenti, ma a spalancare un abisso fra i due è la conoscenza accumulata durante l'esplorazione.

Il sistema stellare di Outer Wilds si può esplorare fin da subito in totale libertà, ma è impossibile farlo senza le dovute conoscenze

Così, avviando una nuova partita, un giocatore che conosce già le regole non scritte dell'universo di Outer Wilds e dispone di determinate informazioni impiegherà pochi minuti per raggiungere i titoli di coda, cosa che per un neofita sarebbe praticamente impossibile. Mansfield, che ne offre una definizione ancora piuttosto restrittiva, sostiene che siano tre gli elementi essenziali per identificare un videogioco metroidbrainia: "la presenza di conoscenza, la presenza di "cancelli della conoscenza" e l'esplorazione non lineare". Outer Wilds mette in scena un mondo aperto la cui esplorazione è assolutamente libera e non lineare, ma soprattutto adotta una struttura che risponde perfettamente a tale definizione: i puzzle e gli enigmi che s'incontrano nel corso dell'avventura sono veri e propri "cancelli della conoscenza", nel senso che non possono essere risolti - ma anche semplicemente riconosciuti come ostacoli - se il giocatore, all'interno della sua mente, non dispone delle conoscenze necessarie.

Quello che succede in concreto è che capita di trovarsi di fronte a dispositivi alieni che sono già in funzione e potrebbero tranquillamente essere utilizzati, ma che risultano impossibili da comprendere e da utilizzare se non si dispone delle giuste informazioni. Mentre in un videogioco come Super Metroid è concretamente impossibile passare attraverso uno spazio stretto senza ottenere la Morph Ball che permette a Samus Aran di trasformarsi in una palla, e in un'opera come Dark Souls non si può aprire un portone senza la chiave necessaria, in un videogioco metroidbrainia quel passaggio è spesso già aperto, ma non esiste alcun genere di power-up o di chiave al di fuori di una conoscenza specifica che è nascosta da qualche parte nel mondo virtuale, o magari addirittura della comprensione di una regola ancora sconosciuta.

I meccanismi e i cancelli di progressione presenti in Outer Wilds non richiedono quasi mai oggetti o chiavi, ma non possono essere capiti da chi non sa cosa sta guardando e come forzare determinati eventi

Questa, tuttavia, rimane una definizione ancora molto superficiale di cosa sia davvero la conoscenza in un videogioco: in produzioni come System Shock o Dishonored - oggi nella maggior parte dei titoli contemporanei - quella conoscenza tende per esempio a manifestarsi nella forma di combinazioni che possono aprire cancelli o lucchetti, solitamente scritte nero su bianco su qualche documento nascosto nell'ambiente virtuale. Questo è lo strato più superficiale della conoscenza nel mondo interattivo, ovvero quella esplicita: giocando titoli come Resident Evil 2 basta trovare una nota per poter aprire un armadietto sigillato. Nei videogiochi con struttura metroidbrainia, invece, accade molto spesso d'imbattersi in un ulteriore strato di conoscenza relativo alle stesse "regole" del gioco che si manifesta in maniera organica attraverso il gameplay. Si potrebbe dire che in questi progetti non bisogna semplicemente trovare la soluzione esplicita di un enigma, ma scoprire l'esistenza stessa di quell'enigma e imparare le regole per risolverlo.

The Witness è il maggior esempio di conoscenza sistemica, perché le regole degli enigmi non vengono mai spiegate e devono essere dedotte dai giocatori in maniera organica proseguendo nell'avventura

In Outer Wilds capita di continuo - basti pensare all'intero arco dedicato alla Luna Quantica che richiede una comprensione base dei fondamenti della fisica quantistica - ma è più semplice fare riferimento a progetti come The Witness che si basano su puzzle all'apparenza piuttosto immediati. In The Witness bisogna raggiungere un livello di comprensione e consapevolezza dei sistemi fondamentali tale da cambiare completamente la visione dei puzzle affrontati in precedenza. Mansfield ha usato il termine "conoscenza sistemica" per distinguere le competenze relative al funzionamento stesso del videogioco, come per esempio una regola sconosciuta alla base delle meccaniche di risoluzione di un puzzle, dalle semplici informazioni, come una combinazione fisicamente presente nel gioco. Questa è stata anche la base della definizione "Knowledge-Node-Puzzles" fornita da Kate Gray: "I puzzle di The Witness si possono risolvere solamente conoscendo i loro segreti, ma prima è necessario individuare quei segreti e impararli". In questi casi non esiste un tutorial o un pezzo di carta su cui è scritta una soluzione esplicita, ma sta al giocatore usare l'acume e l'osservazione per comprendere le regole nascoste dal game designer.

Una particolare caratteristica dei metroidbrainia, inoltre, sta nella maniera unica in cui quegli enigmi si presentano al giocatore: solitamente, quando si affronta un videogioco, ci si rende conto immediatamente e in maniera molto chiara di trovarsi di fronte a un ostacolo. Accade d'incontrare porte sigillate, di leggere un'indicazione testuale che ci informa che "il marchingegno non si muove", magari di incappare in una serie di colonne rotanti piene di simboli che devono palesemente essere allineati per svelare un passaggio segreto. Nei progetti con struttura metroidbrainia, invece, i puzzle tendono a essere nascosti organicamente nell'ambientazione, manifestandosi nella forma di semplici elementi della scenografia inizialmente indecifrabili o risultando addirittura invisibili per chiunque non sapesse cosa sta osservando.

In Outer Wilds capita con grande frequenza di camminare sopra superfici o dentro edifici senza rendersi conto che si tratta di meccanismi dotati di specifiche destinazioni e funzionamenti, impossibili da utilizzare per chi non li riconosce come tali

In Outer Wilds, per esempio, capita continuamente di camminare su pavimenti dotati di funzioni specifiche, di entrare all'interno di edifici che in realtà sono veri e propri macchinari impossibili da riconoscere senza le giuste competenze. In titoli come Tunic di Andrew Shouldice, invece, si passa costantemente accanto a oggetti della scenografia che si riconoscono chiaramente come possibili punti d'interazione, ma risultano inutilizzabili senza conoscenze specifiche. Quella che era sempre sembrata una normale pietra potrebbe diventare all'improvviso una stazione per il viaggio rapido, e non perché si è raccolto un oggetto chiave ma perché si è ottenuto l'accesso a un'informazione mancante; avviando una nuova partita un giocatore dotato delle giuste conoscenze potrà procedere fin da subito all'interazione, in netta contrapposizione rispetto a quanto accade nella maggior parte delle produzioni contemporanee. Prendiamo per esempio gli RPG di Bethesda Game Studios: nei loro mondi aperti le missioni possono avanzare quando si attraversa una porta, quando si interagisce con un oggetto e quando si sconfigge un avversario, cambiando di fatto lo stato del mondo. In esperienze come Outer Wilds, invece, non c'è mai nessun cambiamento e lo stato del mondo rimane lo stesso dal primo avvio ai titoli di coda.

Tunic mette continuamente il giocatore di fronte a elementi della scenografia e livelli che possono essere utilizzati solo disponendo di determinate informazioni

Insomma, i titoli metroidbrainia stanno lentamente cambiando l'approccio all'esplorazione e alla progressione nel videogioco scommettendo su processi interni alla mente del giocatore anziché su meccaniche e interazioni fisiche, modificando completamente il modo in cui si naviga e si osserva il mondo virtuale. Quest'ispirazione si può ricondurre ad alcuni progenitori comuni, per esempio a videogiochi come Myst e Riven, ma ultimamente ha generato una corrente di produzioni che risultano molto difficili da inquadrare in un genere noto o in una struttura specifica. Outer Wilds ne è un grande esempio, Blue Prince e Animal Well corrispondono allo stesso identikit, ma si potrebbe discutere del fatto che anche titoli come Her Story e Immortality di Sam Barlow facciano qualcosa di molto simile, semplicemente sostituendo l'esplorazione di uno spazio virtuale fisico con quella di un computer o di una serie di documenti audiovisivi. Anche nei loro casi, infatti, accade di avere accesso fin dal primo avvio a informazioni fondamentali per raggiungere la conclusione, ma è essenziale accumulare conoscenze per potersene rendere conto.