Un bug di Outer Wilds ha fatto finire la faccia del fondatore dello studio di sviluppo nel gioco

A causa di un bug, la faccia del fondatore di Mobius Digital è finita in Outer Wilds . A seguito del lancio della patch 16 , un giocatore ha scoperto un volto che gli sorrideva dall'interno dell'astronave del protagonista. Esaminandolo meglio, ha scoperto che era la faccia di uno degli sviluppatori, che non aveva mai notato.

Apparizioni

Il proprietario della faccia è Masi Oka, producer di Outer Wilds e fondatore di Mobius Digital. Qualcuno se lo ricorderà nei suoi ruoli televisivi, come quello di Hiro Nakamura nella serie Heroes della NBC, o quello del Dottor Max Bergman in Hawaii Five-0 della CBS.

Oka non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi e vi farà piacere saperlo dietro a un capolavoro come Outer Wilds, che racconta le vicende di un membro del programma spaziale di una specie aliena anfibia, gli Hearthian, che ha l'obiettivo di esplorare uno strano sistema solare imprigionato in un loop di 22 minuti, per svelare i misteri lasciati da un'antica civiltà aliena, i Nomai, e capire perché il sole sta per esplodere.

La versione completa della foto apparsa accidentalmente in Outer Wilds si può trovare sulla pagina web del team di Mobius Digital. Lo studio di sviluppo ha spiegato che la presenza del volto nell'astronave è un bug e che "non è dove dovrebbe essere". Chissà dove avrebbe dovuto apparire.

Per il resto vi ricordiamo che Outer Wilds è disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.