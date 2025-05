Il team di Outer Wilds lavora a un nuovo gioco e ci dà un'idea di quanto dovremo attendere per saperne di più

Cosa è stato detto sul nuovo gioco di Mobius Digital

"Ci vorrà un bel po' di tempo prima di poter ricevere notizie o indizi sul nostro prossimo gioco", dice Jackie Kreitzberg. "Probabilmente si tratta di anni". Lo studio non intende inoltre condividere informazioni sullo sviluppo in modo pubblico per "preservare il mistero del prossimo gioco".

Ricordiamo che Mobius Digital ha pubblicato Outer Wilds nel 2019, ma poi nel 2021 ha reso disponibile il DLC Echoes of the Eye, che amplia il gioco base. Pare però che lo sviluppo del nuovo titolo non sia iniziato in tale anno, ma che sia partito nel 2024, dopo che il team di Annapurna Interactive si è licenziato in massa per poi creare una nuova compagnia.

Viene inoltre confermato che non arriveranno altri contenuti maggiori per Outer Wilds. Mobius Digital è "felice di realizzare qualcosa di nuovo". Anche se Mobius non vuole parlare del nuovo gioco, apprezza il fatto che il pubblico sia interessato. "Siamo entusiasti del fatto che la gente non veda l'ora di vedere cosa faremo e speriamo di non lasciare tutti in sospeso per sempre", dice Kreitzberg.