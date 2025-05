Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch in offerta a maggio

Mentre si avvicina a grandi passi il lancio di Nintendo Switch 2, diamo un'occhiata ai migliori giochi per Nintendo Switch in offerta a maggio su eShop.

Il prossimo 5 giugno farà il proprio debutto nei negozi Nintendo Switch 2, tuttavia gli sconti su Nintendo eShop non stanno ad aspettare. Così eccoci a dare un'occhiata alle migliori offerte di maggio, con una selezione di giochi non solo disponibili al prezzo più basso di sempre, ma anche compatibili con la nuova console. Questo mese c'è l'intera saga di Ace Attorney in promozione: un'occasione da non perdere per chi vuole avvicinarsi per la prima volta all'avventura investigativa creata da Shu Takumi o ha qualche episodio da recuperare per completare la sua collezione. Troviamo inoltre ottime riduzioni su Dragon Ball Z: Kakarot, Life is Strange: True Colors, la remaster di Baten Kaitos e l'originalissimo Inkulinati.

Ace Attorney Nata su Game Boy Advance e divenuta davvero celebre su Nintendo DS, la serie di Ace Attorney ha conquistato milioni di giocatori grazie ai suoi affascinanti personaggi, alle appassionanti storie raccontate di volta in volta e all'inconfondibile mix di atmosfere e stile da visual novel che Shu Takumi ha saputo trasmettere all'opera, che fino al 18 maggio è disponibile in offerta su eShop con le sue diverse collection. È infatti possibile acquistare Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, che include i primi tre capitoli della saga (Phoenix Wright: Ace Attorney, Justice for All e Trials and Tribulations), a soli 9,89€ anziché 29,99€, con un risparmio pari al 67%. Si tratta di una promo davvero interessante, visto che ci troviamo di fronte a una raccolta rimasterizzata, che porta la grafica originale in alta definizione e migliora anche il doppiaggio. Abbiamo poi Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, disponibile su eShop a 29,99€ anziché 49,99€, dunque con uno sconto del 40% che dovrebbe assolutamente farvi gola, alla luce del fatto che si tratta della collection degli episodi più recenti del franchise, anche in questo caso sottoposti a una rivisitazione tecnica perché appaiano al meglio sul vostro Nintendo Switch: il pacchetto contiene Apollo Justice: Ace Attorney, Dual Destinies e Spirit of Justice. Una sequenza di Ace Attorney Investigations Collection L'ultima raccolta in ordine cronologico è Ace Attorney Investigations Collection, che lancia finalmente in occidente i due spin-off dedicati al carismatico procuratore Miles Edgeworth e che potete portarvi a casa per 29,99€ anziché 39,99€, risparmiando dunque il 25%. Non manca tuttavia neanche il suggestivo tuffo nel passato di The Great Ace Attorney Chronicles, con le avventure dell'antenato di Phoenix, Ryunosuke Naruhodo, sullo sfondo del Giappone del XIX secolo: 15,99€ anziché 39,99€ per uno sconto del 60%.

Dragon Ball Z: Kakarot Siete appassionati di Dragon Ball? Allora fino al 15 maggio potrete approfittare di un'offerta davvero interessante sulla Deluxe Edition di Dragon Ball Z: Kakarot, che può essere vostra per soli 17,24€ anziché 74,99€, con uno sconto che raggiunge in questo caso il 77%. La versione Nintendo Switch dell'action RPG firmato CyberConnect2 include nativamente alcuni DLC e qui è presente anche il Season Pass, dunque parliamo davvero di parecchi contenuti. Goku e Vegeta in Dragon Ball Z: Kakarot Sul fronte tecnico e stilistico si tratta di una delle migliori trasposizioni dell'opera di Akira Toriyama: un gioco che ripercorre la vita di Goku e le diverse saghe che hanno caratterizzato il manga, partendo dall'arrivo dei Saiyan sulla Terra per arrivare infine allo scontro con Majin Bu, con le varie espansioni che hanno portato ulteriormente avanti la narrazione sulla base degli eventi di Dragon Ball Super. La console Nintendo gestisce la grafica in cel shading di questo interessante open world in maniera più che discreta, pur limitando il frame rate a 30 fotogrammi al secondo, e così quello che vediamo sullo schermo è una rappresentazione estremamente fedele dell'immaginario creato dal compianto autore giapponese, ricca di attività con cui cimentarsi e missioni man mano più complesse da affrontare. Vegeth durante lo scontro con Majin Bu in Dragon Ball Z: Kakarot E quando si arriva allo scontro, il sistema di combattimento riesce a unire immediatezza e un pizzico di spessore, mettendoci a disposizione combinazioni d'attacco spettacolari, mosse speciali dal grandissimo impatto visivo e l'intensità tipica dei titoli realizzati da CyberConnect2: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Dragon Ball Z: Kakarot.

Life is Strange: True Colors Life is Strange: True Colors ha toccato nuovamente il suo prezzo minimo su eShop: fino al 21 maggio potrete acquistare l'avventura narrativa di Deck Nine Games a 17,99€ anziché 59,99€, risparmiando il 70% e immergendovi nelle atmosfere di una trama che anche stavolta ruota attorno a una ragazza dotata di abilità molto speciali, Alex Chen, capace di percepire e assorbire le emozioni altrui. La protagonista di Life is Strange: True Colors In visita a Haven Springs per rivedere suo fratello Gabe, Alex resta sconvolta quando il ragazzo muore in circostanze misteriose. Così decide di usare i suoi poteri per scoprire cos'è accaduto realmente, esplorando uno scenario ricco di personaggi con cui interagire, ognuno dei quali ha una storia da raccontare: saremo disposti ad ascoltarla? Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Life is Strange: True Colors.

Baten Kaitos I & II HD Remaster Fra le offerte del Nintendo eShop c'è spazio anche per la nostalgia, come dimostra la promozione che vede protagonista Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster, raccolta rimasterizzata che include due grandi classici del genere jRPG realizzati da Masato Kato e Koh Kojima, ovverosia Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e il suo prequel, Baten Kaitos Origins. Una sequenza di combattimento di Baten Kaitos I & II HD Remaster Disponibile fino al 16 maggio a 19,99€ anziché 49,99€, con una riduzione del 60%, il pacchetto promette di coinvolgerci in un'avventura appassionante, ambientata in un suggestivo scenario fantasy in cui l'umanità vive su isole fluttuanti dopo che un potente demone ha prosciugato gli oceani. Oltre a una grafica rimasterizzata, i due titoli possono contare su vari miglioramenti in stile quality of life che rendono tutto più piacevole: lo abbiamo spiegato nella recensione di Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster.