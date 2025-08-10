0

Mario Kart World cala nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Mario Kart World si è reso protagonista di un sostanziale calo nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop, mentre Drag x Drive ha debuttato primo fra i digitali.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/08/2025
Mario sfreccia in Mario Kart World

Mario Kart World è sceso in ottava posizione nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop, superato non solo da Donkey Kong Bananza, che mantiene la vetta.

A scavalcare senza troppe cerimonie il blockbuster Nintendo ci hanno pensato infatti anche Madden NFL 26 e Super Mario Jamboree, entrambi contati in duplice versione, oltre a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e la novità di Drag x Drive.

  1. Donkey Kong Bananza
  2. Madden NFL 26 Deluxe Edition
  3. Madden NFL 26
  4. Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV
  5. Super Mario Party Jamboree Upgrade Pack
  6. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  7. Drag x Drive
  8. Mario Kart World
  9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition
  10. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack
Si tratta chiaramente di una situazione che non pensavamo di vedere a breve, considerando che il bundle con Nintendo Switch 2 ha spinto tantissimo le vendite di Mario Kart World, al punto che sarà difficile che qualche altro gioco possa totalizzare gli stessi numeri.

Si tratta chiaramente di una situazione che non pensavamo di vedere a breve, considerando che il bundle con Nintendo Switch 2 ha spinto tantissimo le vendite di Mario Kart World, al punto che sarà difficile che qualche altro gioco possa totalizzare gli stessi numeri.

Un debutto convincente per Drag x Drive

Annunciato lo scorso aprile, Drag x Drive non solo è riuscito a debuttare nella top 10 tradizionale davanti a Mario Kart World, ma si è anche imposto nella classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, conquistandone la vetta.

  1. Drag x Drive
  2. Deltarune
  3. Nintendo Switch 2 Welcome Tour
  4. Wild Hearts S
  5. Fast Fusion
  6. Survival Kids
  7. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  8. Suikoden 1 & 2 HD Remaster
  9. Dear Me, I Was
  10. Chillin' By the Fire

Sarà insomma davvero interessante scoprire fin dove riuscirà a spingersi il curioso gioco di basket in carrozzina, pensato per sfruttare al massimo le capacità dei nuovi Joy-Con e percepito da molti come il nuovo ARMS.

#Classifica #Nintendo eShop
