Mario Kart World cala nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Mario Kart World è sceso in ottava posizione nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop, superato non solo da Donkey Kong Bananza, che mantiene la vetta.

A scavalcare senza troppe cerimonie il blockbuster Nintendo ci hanno pensato infatti anche Madden NFL 26 e Super Mario Jamboree, entrambi contati in duplice versione, oltre a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e la novità di Drag x Drive.

Donkey Kong Bananza Madden NFL 26 Deluxe Edition Madden NFL 26 Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV Super Mario Party Jamboree Upgrade Pack Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Drag x Drive Mario Kart World The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack

Si tratta chiaramente di una situazione che non pensavamo di vedere a breve, considerando che il bundle con Nintendo Switch 2 ha spinto tantissimo le vendite di Mario Kart World, al punto che sarà difficile che qualche altro gioco possa totalizzare gli stessi numeri.