Mario Kart World cala nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Mario Kart World è sceso in ottava posizione nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop, superato non solo da Donkey Kong Bananza, che mantiene la vetta.
A scavalcare senza troppe cerimonie il blockbuster Nintendo ci hanno pensato infatti anche Madden NFL 26 e Super Mario Jamboree, entrambi contati in duplice versione, oltre a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e la novità di Drag x Drive.
- Donkey Kong Bananza
- Madden NFL 26 Deluxe Edition
- Madden NFL 26
- Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV
- Super Mario Party Jamboree Upgrade Pack
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Drag x Drive
- Mario Kart World
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack
Si tratta chiaramente di una situazione che non pensavamo di vedere a breve, considerando che il bundle con Nintendo Switch 2 ha spinto tantissimo le vendite di Mario Kart World, al punto che sarà difficile che qualche altro gioco possa totalizzare gli stessi numeri.
Un debutto convincente per Drag x Drive
Annunciato lo scorso aprile, Drag x Drive non solo è riuscito a debuttare nella top 10 tradizionale davanti a Mario Kart World, ma si è anche imposto nella classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, conquistandone la vetta.
- Drag x Drive
- Deltarune
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Wild Hearts S
- Fast Fusion
- Survival Kids
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Suikoden 1 & 2 HD Remaster
- Dear Me, I Was
- Chillin' By the Fire
Sarà insomma davvero interessante scoprire fin dove riuscirà a spingersi il curioso gioco di basket in carrozzina, pensato per sfruttare al massimo le capacità dei nuovi Joy-Con e percepito da molti come il nuovo ARMS.