I giochi più venduti in UK non riservano sorprese, con due Mario Kart nella top ten

Nintendo domina il mercato fisico

Come possiamo vedere, EA Sports FC 26 continua a dominare la classifica britannica, come è probabilmente destinato a fare per la maggior parte dell'anno, mentre non si rilevano nuove uscite nella parte alta, anche perché in effetti non ce ne sono state durante gli ultimi giorni.

Curiosamente, le prime quattro posizioni sono precisamente le stesse che erano state rilevate nella settimana precedente, mentre Mario Kart 8 Deluxe è risalito di una posizione scambiandosi con Minecraft.

Bisogna peraltro ricordare che si tratta della classifica relativa al mercato fisico, cosa che potrebbe anche spiegare la netta predominanza dei giochi Nintendo al suo interno, con Switch che resta una roccaforte importante per questo segmento di mercato.

Cinque giochi su dieci in classifica sono titoli Nintendo, cosa che dimostra il notevole andamento della compagnia nel mercato fisico del Regno Unito.