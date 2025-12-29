0

I giochi più venduti in UK non riservano sorprese, con due Mario Kart nella top ten

Vediamo la nuova top ten settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito, che mostra un andamento decisamente stabile in questo mercato almeno per quanto riguarda i giochi fisici.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/12/2025
Haaland in EA Sports FC 26

I dati diffusi da GfK per la settimana appena trascorsa mostrano un andamento alquanto stabile per quanto riguarda i giochi più venduti nel Regno Unito, con una top ten che mostra ben poche sorprese e due Mario Kart insieme.

La classifica riflette il periodo decisamente statico per quanto riguarda le nuove uscite sul mercato, limitandosi non solo a presentare gran parte dei giochi già visti in precedenza nella top ten, ma in gran parte anche nelle stesse posizioni:

  1. EA Sports FC 26
  2. Mario Kart World
  3. Call of Duty: Black Ops 7
  4. Leggende Pokémon: Z-A
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Minecraft
  7. Battlefield 6
  8. Donkey Kong Bananza
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Grand Theft Auto V

Non proprio una classifica sorprendente, dunque.

Nintendo domina il mercato fisico

Come possiamo vedere, EA Sports FC 26 continua a dominare la classifica britannica, come è probabilmente destinato a fare per la maggior parte dell'anno, mentre non si rilevano nuove uscite nella parte alta, anche perché in effetti non ce ne sono state durante gli ultimi giorni.

Curiosamente, le prime quattro posizioni sono precisamente le stesse che erano state rilevate nella settimana precedente, mentre Mario Kart 8 Deluxe è risalito di una posizione scambiandosi con Minecraft.

Quali sono i giochi più venduti del 2025 in USA, Regno Unito e Giappone? Vediamo il riepilogo Quali sono i giochi più venduti del 2025 in USA, Regno Unito e Giappone? Vediamo il riepilogo

Bisogna peraltro ricordare che si tratta della classifica relativa al mercato fisico, cosa che potrebbe anche spiegare la netta predominanza dei giochi Nintendo al suo interno, con Switch che resta una roccaforte importante per questo segmento di mercato.

Cinque giochi su dieci in classifica sono titoli Nintendo, cosa che dimostra il notevole andamento della compagnia nel mercato fisico del Regno Unito.

#Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giochi più venduti in UK non riservano sorprese, con due Mario Kart nella top ten