Due giochi PS5 sono i più attesi del momento in Giappone, battendo persino Pokémon

A questo giro possiamo vedere che ci sono ben due giochi PS5 in grado di dominare sopra i più attesi titoli per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

La classifica dei videogiochi più attesi in Giappone

Ecco la Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Pragmata - 514 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 376 voti [NS2] Pokémon Pokopia - 360 voti [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 249 voti [PS5] Persona 4 Revival - 244 voti [NS2] Splatoon Raiders - 193 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 191 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 154 voti [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 140 voti [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 138 voti [NS2] Resident Evil Requiem - 127 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 124 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 122 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 106 voti [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 95 voti [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 80 voti [NSW] Genshin Impact - 76 voti [NSW] Tales of Berseria Remastered - 74 voti [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 71 voti [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 69 voti [NS2] Pragmata - 64 voti [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 53 voti [NS2] Winning Post 10 2026 - 51 voti [PS5] Fatal Frame 2 Remake - 50 voti [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 48 voti [PS5] Ace Combat 8 - 46 voti [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 45 voti [PS5] Mega Man Star Force Legacy Collection - 42 voti [NS2] The Duskbloods - 40 voti [NSW] Akiba Lost - 39 voti

Non stupisce che Pragmata sia in prima posizione, visto che il videogioco sta attirando l'attenzione dei giocatori giapponesi da mesi oramai. Resident Evil Requiem, invece, è sempre più vicino all'uscita e quindi è normale che sia al centro dei pensieri dei fan.

Nintendo invece riesce a ottenere la terza e quarta posizione, con Pokémon Pokopia e Tomodachi Life: Una vita da sogno, due sue grandi esclusive molto attese.

Diteci, quali di questi giochi vi interessano di più?