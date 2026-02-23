Evangelion: annunciata una nuova serie anime scritta da Yoko Taro, il creatore di NieR: Automata

Nel progetto sono coinvolti diversi nomi di peso, e uno in particolare spicca per il suo legame con il mondo dei videogiochi: Yoko Taro , celebre ed eccentrico creatore delle serie NieR e Drakengard. Sarà lui a occuparsi della sceneggiatura e della composizione narrativa del nuovo anime.

L'evento speciale per il 30° anniversario di Evangelion , tenutosi a Yokohama nelle scorse ore, si è concluso con un annuncio sorprendente: è in lavorazione una nuova serie animata .

Gli altri nomi noti coinvolti nel progetto

Sempre tra i nomi coinvolti nella produzione, alla regia troviamo Kazuya Tsurumaki, una figura storica del franchise e uno dei principali registi della tetralogia Rebuild of Evangelion. Accanto a lui lavora Toko Yatabe, già assistant director in Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time e coinvolta in diversi progetti di Studio Khara.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Alla colonna sonora troviamo Keiichi Okabe, compositore celebre soprattutto per il suo lavoro sulla serie NieR, in particolare NieR: Automata, la cui OST è considerata una delle più influenti degli ultimi anni.

La produzione è affidata a una collaborazione di alto profilo tra Studio Khara, fondato da Hideaki Anno e responsabile di tutti i progetti moderni legati al franchise Evangelion, e CloverWorks, studio noto per serie di grande successo come Bocchi the Rock!, Spy x Family e la prima stagione di The Promised Neverland.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, con la speranza di non dover attendere troppo per saperne di più. Per chi non lo sapesse, Neon Genesis Evangelion è una delle serie più influenti di sempre: un mix di mecha, psicologia e dramma esistenziale che ha ridefinito il genere negli anni '90 e continua ancora oggi a lasciare un segno profondo nell'immaginario pop.