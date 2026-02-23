12

Evangelion: annunciata una nuova serie anime scritta da Yoko Taro, il creatore di NieR: Automata

Annunciata una nuova serie anime di Evangelion realizzata da Studio Khara e CloverWorks: alla sceneggiatura e alla composizione narrativa c'è Yoko Taro (NieR), affiancato dai registi Kazuya Tsurumaki e Toko Yatabe, con le musiche di Keiichi Okabe.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/02/2026
Un artwork con i personaggi di Neon Genesis Evangelion

L'evento speciale per il 30° anniversario di Evangelion, tenutosi a Yokohama nelle scorse ore, si è concluso con un annuncio sorprendente: è in lavorazione una nuova serie animata.

Nel progetto sono coinvolti diversi nomi di peso, e uno in particolare spicca per il suo legame con il mondo dei videogiochi: Yoko Taro, celebre ed eccentrico creatore delle serie NieR e Drakengard. Sarà lui a occuparsi della sceneggiatura e della composizione narrativa del nuovo anime.

Gli altri nomi noti coinvolti nel progetto

Sempre tra i nomi coinvolti nella produzione, alla regia troviamo Kazuya Tsurumaki, una figura storica del franchise e uno dei principali registi della tetralogia Rebuild of Evangelion. Accanto a lui lavora Toko Yatabe, già assistant director in Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time e coinvolta in diversi progetti di Studio Khara.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Alla colonna sonora troviamo Keiichi Okabe, compositore celebre soprattutto per il suo lavoro sulla serie NieR, in particolare NieR: Automata, la cui OST è considerata una delle più influenti degli ultimi anni.

La produzione è affidata a una collaborazione di alto profilo tra Studio Khara, fondato da Hideaki Anno e responsabile di tutti i progetti moderni legati al franchise Evangelion, e CloverWorks, studio noto per serie di grande successo come Bocchi the Rock!, Spy x Family e la prima stagione di The Promised Neverland.

La serie Evangelion cosa vi fa venire subito in mente? Bravi, proprio degli ami da pesca La serie Evangelion cosa vi fa venire subito in mente? Bravi, proprio degli ami da pesca

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, con la speranza di non dover attendere troppo per saperne di più. Per chi non lo sapesse, Neon Genesis Evangelion è una delle serie più influenti di sempre: un mix di mecha, psicologia e dramma esistenziale che ha ridefinito il genere negli anni '90 e continua ancora oggi a lasciare un segno profondo nell'immaginario pop.

#Anime
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Evangelion: annunciata una nuova serie anime scritta da Yoko Taro, il creatore di NieR: Automata