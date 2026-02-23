AMD interrompe gli aggiornamenti driver per il Ryzen Z1 Extreme: niente più supporto per Legion Go e ROG Ally?

Stando all'ultimo aggiornamento di Lenovo Korea, AMD avrebbe interrotto il supporto driver al Ryzen Z1 Extreme , coinvolgendo quindi alcuni possessori di ROG Ally e Legion Go. La notizia ha già provocato reazioni tra gli utenti, considerando che l'interruzione arriva dopo appena due anni e mezzo, in una situazione ormai critica per i giocatori. Ovviamente vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di dettagli più concreti. Nel frattempo, vediamo meglio cosa sta succedendo.

Stop al supporto driver

Come anticipato, secondo le comunicazioni della divisione coreana di Lenovo, sono stati interrotti nuovi aggiornamenti per i driver del Ryzen Z1 Extreme. Mettere fine agli aggiornamenti in così breve tempo, mentre i prezzi continuano a salire e diversi settori risentono della situazione, non è affatto positivo. In ogni caso, le conferme si stanno accumulando su Reddit: un utente ha segnalato che il suo dispositivo ROG Ally con Ryzen Z1 Extreme è bloccato con driver risalenti ad agosto 2025. La causa non è ancora chiara, ma la situazione diventa ancora più delicata per i giocatori in possesso di ROG Ally (prima versione), Legion Go e altri dispositivi handheld.

Legion Go

Non è ancora chiaro chi abbia preso questa decisione. Generalmente AMD fornisce i driver generici per il Ryzen Z1 Extreme, ma ogni produttore di dispositivi portatili deve testarli e certificarli per garantire il corretto funzionamento sulla propria configurazione. Di conseguenza, il mancato aggiornamento può dipendere sia da una decisione di AMD, sia dal fatto che gli OEM non vogliano o non possano testare i nuovi driver.