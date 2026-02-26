NVIDIA tagliata fuori dal V4 di DeepSeek, precedenza ai produttori cinesi

L'aggiornamento V4 sviluppato da DeepSeek potrebbe segnare un punto di svolta importante nel settore dell'IA. La società cinese avrebbe scelto di non condividere in anticipo il modello con produttori statunitensi come NVIDIA e Advanced Micro Devices , interrompendo una collaborazione tecnica che negli anni precedenti aveva permesso ai chipmaker di ottimizzare le proprie piattaforme.

L'indiscrezione è stata condivisa da Reuters e arriva mentre la competizione tra modelli open source cinesi e laboratori statunitensi si fa più intensa. Le scelte di DeepSeek si inseriscono inoltre in una fase delicata per le esportazioni di hardware avanzato verso la Cina, che negli Stati Uniti alimentano da mesi un dibattito politico e regolatorio sempre più serrato. La mossa potrebbe inserirsi nel tentativo della Cina di aumentare l'autonomia tecnologica interna e ridurre la dipendenza dai fornitori occidentali.

Il logo DeepSeek

Il modello V4, atteso da settimane e inizialmente previsto attorno alle festività del Capodanno lunare, rappresenta uno degli aggiornamenti più significativi del laboratorio cinese. L'assenza dei partner statunitensi dalla fase di ottimizzazione alimenta interrogativi sulle motivazioni reali e sulle conseguenze future per l'ecosistema hardware su cui si basano molte soluzioni IA.

Secondo fonti citate da Reuters, DeepSeek avrebbe scelto di offrire ai chipmaker cinesi un accesso anticipato di diverse settimane per consentire una messa a punto più efficace. Tradizionalmente, gli sviluppatori di modelli IA coinvolgono i principali produttori di hardware prima dell'uscita, così da ridurre i tempi necessari all'ottimizzazione software. Ben Bajarin, amministratore delegato di Creative Strategies, ha affermato che l'impatto immediato per i produttori statunitensi resta contenuto, dato che DeepSeek è usato soprattutto come modello di benchmarking. Ha aggiunto che i nuovi strumenti di sviluppo riducono sensibilmente i tempi necessari per adattare un modello a un determinato processore.

Alcune interpretazioni collegano la decisione a una linea politica più decisa da parte di Pechino, interessata a favorire la competitività dei propri chip rispetto alle soluzioni statunitensi. In parallelo, un funzionario dell'amministrazione di Donald Trump ha dichiarato che l'ultimo modello di DeepSeek sarebbe stato addestrato su Blackwell, il chip più avanzato di Nvidia, tramite un cluster attivo in Cina. L'operazione, se confermata, rischierebbe di entrare in conflitto con le norme sull'export. La stessa fonte sostiene che la società potrebbe voler eliminare tracce tecniche che rivelano l'uso di hardware statunitense e presentare pubblicamente un addestramento basato sui chip di Huawei.

La crescita del laboratorio cinese è stata sostenuta da un forte interesse internazionale. Le versioni rilasciate su Hugging Face hanno superato i settantacinque milioni di download e hanno contribuito ad alimentare la competizione con i modelli open source statunitensi. Nel corso dell'ultimo anno, la piattaforma ha registrato un volume di download dei modelli cinesi superiore a quello di qualsiasi altro paese, un indicatore dell'evoluzione degli equilibri globali nel settore.

Il tema dell'export rimane centrale anche a causa delle recenti autorizzazioni concesse dagli Stati Uniti per spedire in Cina soluzioni come l'H20 di NVIDIA e l'MI308 di AMD, entrambe progettate per l'inferenza. Le vendite dell'MI308 hanno raggiunto 390 milioni di dollari (circa 360 milioni di euro) nell'ultimo trimestre, segno di una domanda ancora consistente per questa categoria di processori. Non è chiaro se DeepSeek abbia ottenuto il permesso di acquisire questi chip.

NVIDIA e AMD non hanno commentato, mentre DeepSeek e Huawei non hanno risposto alla richiesta di un commento da parte di Reuters.