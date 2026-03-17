DLSS 5 scatena l'ironia della rete, con meme a raffica

Nelle scorse ore Nvidia ha presentato DLSS 5, la nuova iterazione del pacchetto di tecnologie IA che introduce un sistema di neural rendering in tempo reale, capace di modificare in modo sostanziale le risorse dei giochi in tempo reale. Forse anche troppo secondo alcuni osservatori, da una parte impressionati dalla novità, dall'altra stupiti da come molti degli esempi fatti da Nvidia non sembrino dei miglioramenti veri e propri, ma degli snaturamenti.
Nvidia ha promesso che gli sviluppatori avranno il pieno controllo della tecnologia, ma inevitabilmente la rete è andata riempiendosi si meme "prima" e "dopo" l'applicazione di DLSS 5, che sottolineano come l'effetto finale di quanto mostrato fosse in molti casi disturbante, più che stupefacente. In particolare, tanti si sono concentrati su Starfield e Resident Evil Requiem, i giochi più commentati, in cui il neural rendering non sembra migliorare i volti, ma modificarli completamente.
I meme
Vediamo quindi alcuni dei meme apparsi nelle ultime ore, provenienti anche da case di sviluppo come Team17, che evidentemente hanno trovato grossi spunti in DLSS 5.
Nemmeno a dirlo, questi sono soltanto alcuni dei tanti meme che si trovano online, orma davvero migliaia. A suo modo DLSS 5 ha colpito la fantasia del pubblico, vista la produzione massiccia di battute in salsa web 2.0 delle scorse ore.
C'è da dire che ci troviamo chiaramente di fronte a una primissima applicazione di questa tecnologia, che Nvidia tenterà di far passare in ogni modo, visti gli interessi in ballo. Staremo a vedere se si affermerà o se rimarrà ad appannaggio di pochissimi.