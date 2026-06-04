Il ritorno della RTX 3060 è realtà: la GPU NVIDIA è già disponibile in Cina

Dopo una serie di indiscrezioni in merito, le GPU NVIDIA RTX 3060 hanno fatto il loro ritorno nei negozi cinesi. Sebbene inizialmente il rilancio fosse atteso per luglio, alcune unità sarebbero già disponibili sul mercato, anche se in quantità molto limitate. Un'iniziativa che potrebbe aiutare il mercato hardware e gli utenti, attualmente sotto pressione per la crisi delle memorie RAM, offrendo una parziale soluzione al problema.