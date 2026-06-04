Il ritorno della RTX 3060 è realtà: la GPU NVIDIA è già disponibile in Cina

Dopo una serie di indiscrezioni in merito, le GPU NVIDIA RTX 3060 hanno fatto il loro ritorno nei negozi cinesi. Sebbene inizialmente il rilancio fosse atteso per luglio, alcune unità sarebbero già disponibili sul mercato, anche se in quantità molto limitate. Un'iniziativa che potrebbe aiutare il mercato hardware e gli utenti, attualmente sotto pressione per la crisi delle memorie RAM, offrendo una parziale soluzione al problema.
La RTX 3060 da 12 GB torna nei listini dei rivenditori cinesi
Le prime indiscrezioni risalgono a gennaio, secondo cui NVIDIA avrebbe potuto riprendere la produzione della RTX 3060, ritirata dal mercato nel 2024 con le scorte esaurite nel dicembre 2025. Tuttavia, la crisi delle RAM avrebbe costretto a rivedere i piani. Lo scorso aprile, infatti, un informatore aveva anticipato un possibile rilancio della GPU a giugno, mentre un post sul forum cinese Board Channels ha poi indicato luglio come finestra effettiva.
Le ultime novità sono state riportate da un nuovo post su Board Channels, secondo cui Colorful avrebbe inviato la sua Battle Axe RTX 3060 Duo 12GB V1 ad alcuni negozi cinesi, con un prezzo di circa 325 dollari nelle prime unità avvistate.
Le quantità sarebbero molto limitate, pari a poche decine, anche se il produttore dovrebbe iniziare a rifornire regolarmente ogni settimana. A rafforzare il tutto è VideoCardz, che riferisce invece un prezzo di circa 347 dollari nello store ufficiale, leggermente sopra il prezzo di mercato iniziale. Le spedizioni dovrebbero partire questa settimana, con le consegne previste entro il 5 giugno.
Un giusto compromesso?
Colorful non dovrebbe essere l'unico produttore coinvolto in questa operazione di rilancio: tra gli altri dovremmo trovare anche ASUS, MSI e Galax.
In ogni caso, si tratta di GPU prive delle principali tecnologie della serie 50, ma ancora in grado di offrire buone prestazioni per il gaming. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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